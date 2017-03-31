「美國設廠」還是「高進口稅」？ UNIQLO揚言退出美國市場

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）日本首富、平價服飾品牌UNIQLO的創辦人柳井正(Tadashi Yanai)說，如果美國總統川普堅持讓外國企業在「在美國設廠製造」或「提高進口稅」中做選擇，他會選擇關閉在美國所有的通路。

現年68歲的柳井正是日本40大富豪之一，他在一場紐約的訪談中指出，川普提出的貿易政策，最終將會傷害到美國自己的消費者，因為在「在美國設廠」或「接受懲罰性進口稅」兩者中做選擇，是個一翻兩瞪眼的處境。

他同時也說，UNIQLO無法在美國用消費者可以接受的價格，製作好的產品，因此政策如果真的頒布，在美國進行貿易就沒有任何意義，因此他會選擇直接撤出美國市場。

無論是在競選期間還是在當選後，川普都宣稱他要藉由強迫各公司在美國設廠，以增加國內就業率，同時指名了幾間公司，包括美國汽車銷售量第三多的日本豐田汽車(Toyota)也在被指名的名單上，川普甚至發佈了一則推特，逼豐田汽車作出答覆。

川普在推特上攻擊豐田汽車試圖在墨西哥設廠、然後從墨西哥把汽車賣進美國的決定，他直言這樣的事「門都沒有」，要求豐田汽車從懲罰性進口稅與將工廠移到美國境內做選擇，這迫使豐田出面澄清，豐田在美國的直接投資額高達220億美金，且擁有10間工廠，替美國創造13.6萬的工作機會，希望可以獲得理解。

然而，諷刺的是，即使川普大聲疾呼要求外國公司直接在美國境內設廠，有他名字作為標籤的各項商品，卻幾乎沒有一件是在美國製造。

《華盛頓郵報》的調查發現，有川普標誌的襯衫是在中國、孟加拉、宏都拉斯和越南製造，外套則是來自印度，西裝則是從印尼、墨西哥等地進口，同樣的，川普備受矚目的女兒伊凡卡，其時尚品牌的衣物也是由印尼、越南、中國或孟加拉等地的工人製造。