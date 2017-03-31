喵星人還是汪星人？研究：英男養貓人數暴增

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）貓跟狗到底哪個好？在英國，本來大部分的男性可能傾向於養狗，但是最近的研究顯示，越來越多的男人覺得，比起狗，貓更適合當自己的寵物伴侶。

英國寵物食品製造協會調查顯示，在過去的一年內，英國全國寵物貓的總數上升了50萬頭，來到總共800萬隻的驚人數字，該協會指出，這樣的數量成長，要歸功於100萬名開始養貓的男性，將近25%的男性從養其他動物「跳槽」過來，開始養貓。

但是怎麼突然開始興起這一波養貓潮？一種說法認為，愛好貓的喜劇演員羅素·布蘭德(Russell Brand)及歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)等英國名人，可能助長了男性養貓的趨勢。

這份研究調查了超過8000個家庭，發現受訪者當中，有17%男性現在有養貓，這可是高達550萬人的驚人數字，比起去(2016)年的13%，人數上升了不少。

其中一名貓主人Hugh Wigmore表示，他喜歡貓的原因，是因為覺得貓跟自己有很多相像之處，他也希望可以讓更多人知道貓的美好，所以會推薦其他友人養貓。

另一名貓主人Sam Sahota則是從愛狗人士「跳槽」，他因為三隻被棄養的小貓而開始養貓，但仍然記得與這幾隻可愛小貓相遇的過程。

那天，Sahota的同事發現裝在一個盒子裡的三隻棄貓，僅管獸醫判定這幾隻小貓活不久了，他形容當時他心中有個聲音，告訴他應該可以救活這幾隻貓，因此他毅然決然投入自己的心力，把這幾隻貓領養了下來。

他用針筒細心的餵食小貓牛奶，然後在牠們暫居的毛毯下放上鬧鐘，模擬母貓的心跳，藉此讓小貓安心，除此之外，他更是每天花好幾個小時在照顧小貓上面，終於使這三隻貓恢復健康。

Sahota說，貓不像狗一樣需要許多關注，但是當牠們表達對你的喜愛時，那是絕不虛假的情感，而且貓會「選擇」自己表達感情的對象，當被「選中」時，這會讓人格外開心。