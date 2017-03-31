台菲兩國情誼深厚！蔡總統接見菲前總統羅慕斯

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 總統府今(31)日表示，蔡英文總統在今天上午接見菲律賓前總統羅慕斯(Fidel V. Ramos)伉儷一行人，蔡總統致詞時首先代表台灣政府與人民並歡迎羅慕斯前總統連續9年率團訪台，並表示這代表台菲兩國情誼深厚，蔡總統也利用這次的機會向剛過89歲生日的羅慕斯前總統表達祝福之意。

蔡總統提到，去年10月承蒙羅慕斯前總統贈送著作「For a Better Philippines-World」一書，她對於書中羅慕斯前總統提到的執政經驗，以及如何對和平做出貢獻的倡議，印象尤其深刻。羅慕斯前總統一向支持加強台菲兩國關係，並向菲律賓政府提出多項建言，對台灣的情誼與支持令人感動。

談及台菲關係發展，蔡總統說，自去(2016)年520以來，「新南向政策」一直是政府重要的施政方向。這一年來對菲關係上，除了台菲貿易大幅成長，菲律賓來台灣的觀光客也越來越多，統計資料顯示2016年比2015年增加24％，現在，在台灣常可見到菲律賓的觀光客。

蔡總統進一步表示，「新南向政策」的推動並不僅僅是商貿和觀光。台菲距離很近，希望未來能更深化各層面的互動，也期待台菲能有更緊密的經貿關係，例如簽署經濟合作協議，在便利簽證議題、南海合作對話等領域，以及教育、防災等議題上，有更多合作進展。同時，也希望羅慕斯前總統繼續為提升台菲關係提供建言，促進台菲交流。