〈時評〉李明哲事件 中國違反人權

民進黨前黨工李明哲入境大陸，遭到逮捕，詳情尚未明朗化，但從中共處理的過程來看，對比銅鑼灣書店事件，任何人只要令中國感到威脅者，很可能都會發生同樣的下場。



李明哲曾任民進黨社會發展部黨工，目前是台北文山社區大學學程的經理人，原本預計3月19日自澳門進入中國大陸，但在拱北口岸接他的友人，卻等不到李明哲。直到29日，大陸國台辦才願意證實，並強調李明哲因涉嫌危害大陸國家安全，正接受有關部門的調查。



這十天之內，李明哲的家屬和友人，透過多方管道，並尋求海基會的協助，但都未得到明確答案，也讓關心李明哲的朋友，心急如焚。期間，各界紛紛揣測，這是民進黨政府近來抓了兩起共諜案後，北京當局展開的報復行動。



李明哲的妻子李凈瑜強調，李明哲只是從事人權工作，從來沒有做過不公義的事情。這番話，間接證實李明哲可能踩到中共的紅線，那條不可碰觸的人權界線。如同銅鑼灣書店要出版有關中共的書，被視為禁忌，相關人士也曾離奇失蹤。



這些人的共同點，就是根本不知自己成為中共鎖定的對象，而且在遭到逮捕後，家屬第一時間也都未收到任何通知，這已經違反一般民主國家的法治規定，但中共卻視若無睹，一再採取同樣的手法。



而且，親屬不知道下落，李明哲無法獲得律師應有的協助，無法得到該有的保障，李明哲被斷絕與外界聯繫的管道，形容陷入孤立無援的處境，極可能在恐懼陰影下，任憑中國大陸予取予求。



另一個例子，就是中國有不少詐騙案的嫌犯，在鏡頭前面，穿著囚衣，公開坦承自己的罪行，這在多數國家幾乎是不可能發生的事情，在中國大陸卻是家常便飯。多年來若干組織公布全球人權狀況與新聞自由度評估，中國的評等皆不佳，其人權與新聞自由保障問題，一直受到西方國家的高度關切。

李明哲事件，為全球關注中國大陸的人權問題，再添上一筆。而，李明哲事件，絕對不會是最後一個。

（作者李平華，資深媒體人）