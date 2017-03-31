午間小憩勝過久睡　英研究公布最佳午睡長度

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）英國赫特福郡大學(University of Hertfordshire)在近日進行的研究，揭露了午睡與快樂程度不為人知的關聯，只要午睡短短的30分鐘，就可以讓一個人的心情變得更正面、更開心。

超過1000人參與了研究，他們被要求填寫他們是否有午睡，以及自己的快樂程度，隨後被研究員分成三組：不午睡的人、午睡30分鐘以下的人，以及午睡30分鐘以上的人。

實驗結果顯示，有午睡但短於30分鐘的人，覺得快樂的比例最高，大概有三分之二的短午睡者表達這樣的感覺，再來是沒有午睡的人，有60%覺得快樂，最後才是午睡超過半小時的人，只有56%。

負責研究計劃的心理學教授Richard Wiseman指出，在此之前的研究已經顯示，短於30分鐘的午睡會讓人睡醒後更專心、更有創意、產能更高，而這次的研究，則替睡短午覺再添上一筆好處，就是快樂感受程度最強；然而，對於那些午覺睡很久的人，這個效益不但會下降，還會對身體的健康造成一些負面影響，很多疾病就是這樣來的。

Wiseman同時也說，這個道理已經被運用到企業界，許多成功的公司都鼓勵員工睡午覺，科技業龍頭谷歌(Google)還有冰淇淋大廠班傑利公司(Ben & Jerry’s)甚至在公司內部，特別開闢一個「午睡區」給員工睡覺，希望在員工睡醒後，可以獲得午睡的各種好處，進一步促進公司的產值。

那，睡最多最久的人大概落在哪個族群呢？當然是相對年輕的族群。

根據研究報告，年齡介於18到30歲之間的人，大概有43%會睡過長的午覺，超過50歲的人則只有30%。

這個發現將在下週的愛丁堡國際科學節(Edinburgh International Science Festival)上發表，負責人Amanda Tyndall則幽默的說，感謝Wiseman教授的努力，看來科學節得考慮引進午睡政策了。