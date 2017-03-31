簡又新專欄─川普「讓出」氣候變遷話語權  中國順勢領導世界

中國政府近年在氣候變遷上做出的實際行動，可以從氣候變遷提案觀察到。首先，中國宣示2020年前非化石燃料使用將增加到20%，並在去(2016)年提出五年氣候變遷計畫，計畫內容的減碳量比外界想像高很多；此外，今年中國也將完成全球最大碳交易市場機制，此舉令中國對環境管理水準越來越高，對水泥、鋼鐵或玻璃業影響也都加大，相信未來中國減碳量將十分可觀。

另外，中國政府也發行綠色債券幫助業者發展再生能源事業，2016年在杭州召開之APEC會議就把綠色金融訂為議程之一。去年全球首發的綠色債券中國就佔一半，整個綠色再生能源產業目前也是領先全球，除了解決污染問題，還能創造就業機會，使中國成為目前全球最大的再生能源就業市場，總計約350萬人的從業人員，大於一般石油企業的260萬。從量的增加提高再生能源品質，可以看出中國的成功。

中國逐漸領導全球氣候變遷議程的原因，是國際局勢造就。美國新總統川普的當選讓世界各國對美國未來協助解決氣候變遷的承諾抱持懷疑，此時中國跳進來主導氣候變遷進程，接手話語權，是一大好領導機會，因此這段期間中國不斷在各場合大聲疾呼氣候變遷的重要性，強調中國已成為全球最大再生能源生產國、再生能源投資、綠色就業機會國，進展將會持續向前。

另外，能源轉型在全球近年也形成一種氛圍，在企業界也紛紛出現改變的企圖心，如RE100的「百分之百再生能源」口號，要求企業在未來幾年內達到100%再生能源使用，包括許多美國企業都有響應。

目前參加RE100的大企業共87個，每年用電量約1,071億度，而到去年為止總計已有11個企業達到100%再生能源使用，而由於大企業的要求更可全面帶動供應鏈的調整，其他如BMW已做到40%使用再生能源，英國電話公司BT已做到94%、可口可樂做到10%，Google也宣示在今年底要達到100%使用再生能源。

據統計，每分鐘有400小時的電影上傳Youtube，網路所消耗的能源與電量十分龐大，估計全球網路公司的排碳量就佔全球2%，而Google思考的就是如何減少電力的含碳量，其中一項方法就是從2010年開始買綠電(風力發電及太陽能)，當年度共買114 MW的電力，是全球買綠電最多的企業。

而第二名是亞馬遜、第三名是美國國防部、第四名是微軟、第五名是Facebook，從這裡可以看出一項趨勢：當前大企業都認為未來必須走向再生能源才能提高公司形象，而且綠電成本不斷地下降，如太陽能成本自2010年至今下降60%、風能下降80%，有些地區再生能源成本甚至較一般電力為低，企業買綠電等同名利雙收，又能照顧地球，可以看出儘管各國政府進展較遲緩，民間的進程卻十分快速。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。