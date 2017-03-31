今午過後至明晨降雨多  連假天氣乾冷穩定

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今天天氣不穩定，上午局部地區就會開始下雨，下午鋒面通過，各地的降雨變明顯，且會伴隨較大的雨勢，甚至有雷雨，適逢連假前期的返鄉日，提醒有交通需求的朋友需注意天氣變化。

氣象局表示，今(31)天受到鋒面通過及大陸冷氣團南下的影響，天氣轉為不穩定，上午各地仍舊較暖熱，北部、東半部高溫約25到28度，中南部地區更可以來到30、31度，但局部地區會開始降雨。

今天下午鋒面通過，各地的降雨變多，甚至有雷雨，溫度也由北往南下降非常明顯，入夜到明天清晨，中部以北、東北部的最低溫將只有13-15度，南部及花東最低溫也只有17、18度左右。

氣象局今天並於19縣市(除台北市、南投縣、嘉義市)發布陸上強風特報，於連江縣發布濃霧特報。

但這波雨勢僅維持到明(1)早，明天早上雨勢就會趨緩，下午之後逐漸轉乾，有機會陽光露臉，但在大陸冷氣團持續影響下，連假第一天各地整天都是偏冷天氣，天氣趨穩，濕冷轉乾冷，冷氣團下周日白天起可望減弱。

氣象局預估，下週日(2日)至下週四(6日)天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星雨。

今日中南部及金門、馬祖地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站。