斷交代價64億  台灣控訴非洲國家還款官司獲勝

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）台灣財政部監管的中華民國輸出入銀行控告兩非洲國家積欠2.12億美元(約新台幣64億元)貸款並贏得官司，輸出入銀行也對第三個國家提告，《路透社》指出，這對與台灣斷交轉而與中國建交的國家來說是警訊。

《路透社》報導，中華民國國營輸出入銀行是在美國地方法院提告，對象是非洲的幾內亞比索、中非共和國和剛果民主共和國，求償標的包括未償還的貸款與利息，金額至少2億6140萬美元。

其中向幾內亞比索求償的案件尚待審理，但另兩起官司輸出入銀行已經勝訴。

輸出入銀行副總經理兼發言人廖政聰說，「我們認為這是一起商業貸款案件。」他表示輸出入銀行承作的大都是國際性貸款，而且大都獲得償還，「通常會經過長期協商。若還是找不到辦法，我們只得透過法律程序確保債權。」



分析家表示，隸屬財政部的輸出入銀行採取這種法律行動，可能成為一項警訊，讓友邦知道轉而與中國建交得要付出代價。幾內亞比索和中非共和國在獲得台灣貸款通過後就轉而與中國建交，剛果甚至在得到錢之後才轉向中國。

台灣的外交部表示，因為事涉商業性貸款，不便發表評論。

幾內亞比索官員表示，政府承諾會依法回應，但主張此案已過追訴期，希望此案能在今年底解決。而中非共和國和剛果民主共和國的官員都未回應記者詢問。



美國華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)專家曼寧(Robert Manning)表示：「台灣要求變心的國家還錢，並不令人意外。」



根據《路透社》所見文件，所有求償案都可追溯到1990年代初期，當時台灣和中國用金錢外交方式競逐非洲盟友，而這些向台灣貸款的國家都未能償還任何本金和大部分的利息。

輸出入銀行在2015年12月之後開始打官司，法官今(2017)年1月針對對剛果民主共和國和中非共和國的求償案作出有利輸出入銀行的判決，金額分別為5730萬美元和1億5490萬美元。目前還不清楚這兩個國家將如何解決。



輸出入銀行去年6月再控告幾內亞比索，求償4920萬美元，金額相當該國上一年度預算的將近1/5。

※中華民國輸出入銀行設立的主要目的是配合政府經貿政策，為國內廠商提供進出口授信與輸出保險等金融保險支援，積極協助廠商拓展對外貿易與海外投資，特別是對於新興市場及高政經風險國家或地區的拓銷。