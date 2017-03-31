3月31日台灣各報頭條搶先看

聯合報：毒害罰1萬 比酒駕初犯還輕



聯合報31日報導，國內毒品問題早已非常嚴重，吸毒人口更有年輕化的趨勢。但現行毒品危害防制條例對吸食最普及的三、四級毒品，最低才裁罰一萬元罰鍰與四小時毒品危害講習，比汽車酒駕初犯罰二萬九千元還輕，引起立委注意，並擬修法加強規範。



中國時報：政府掛保證 勞工領得到年金



中國時報31日報導，勞保年金改革出現重大轉變！勞保年金改革版本昨正式出爐，其中勞保費率107起每年調升0.5％，5年後至民國111年調升到12％，與年改會版本上限調至18％不同，同時政府負最終給付責任入法，保證每位勞工都領得到年金。如此轉折可說在5月1日勞動節前，送給企業及勞工一份大禮。



蘋果日報：民進黨版18趴3年歸零



蘋果日報31日報導，公僕18%優存利息可能3年就要歸零！行政院會、考試院會昨同步通過年金改革三大法案，包括《公立學校教職員退休撫卹條例》草案、《勞工保險條例》修正草案、《公務人員退休撫卹法》草案。其中考試院主導的《退撫法》草案和年金改革國是會議方案不同調，將「年改版」所得替代率從75%到60%，調高為80%至70%，民進黨立委更主張18%優存利息3年就要歸零，比「年改版」分6年取消18趴更嚴格，預料草案送立法院審議後，將啟動年改大戰。



自由時報：性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴



自由時報31日報導，慣竊沈朝榮在八十五年涉性侵懷孕已八個月的空姐，檢警比對精液ＤＮＡ確定他是惡狼，但台北地院以為已過十年追訴期限而判全案免訴；高等法院認為「一審誤用罪名又算錯追訴期」，空姐受辱適用舊法強姦罪而非強制性交罪，更重要的是追訴權時效是廿年，還有五個月才超過追訴期，昨將沈男改判刑八年。