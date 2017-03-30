幾米繪本＋國樂音樂會 蹦出劇場新滋味

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北報導）多次被改編成影視與音樂劇的幾米繪本作品，將首度以國樂劇場音樂會版本登場，由香港作曲家伍卓賢譜曲，台灣插畫家兼導演BALLBOSS擔任編導，由台灣國樂團於4月1、2日日在國家音樂廳進行世界首演。

幾米劇場音樂會《如果我可以許一個願望》，是臺灣國樂團首度以幾米繪本為主軸的劇場音樂會，也是幾米的繪本改編作品的最大突破，不同於一般電影及舞台劇作品，本次「

插畫家幾米擅長用繪本作品來反映人生百態，此繪本講述一個小男孩夢見自己在海邊遇上一盞神燈的故事，而男孩竟然什麼願望也沒許，而是展開一場和內心的對話旅程。透過劇中每個角色的願望，以及主角小男孩在夢境中的奇幻旅程，帶給觀眾無比的勇氣去實現自己的願望。

導演在本次劇場音樂會中，明確的運用演員的表演，立體化繪本中的每一個角色，有小男孩、神燈精靈、媽媽、許願的孩子們……，透過舞台語言的前進，觀眾可以伴隨演員天馬行空的想像跨越時空，同時串接起音樂的情感，舞台場景上的不景是原本在繪本中代表生命與希望象徵的大樹，表演當天，臺灣國樂團的演奏家將在大樹下演奏，巧妙且自然的融入繪本舞台中，帶來一首首鋪陳故事的精彩樂章。

《如果我可以許一個願望》樂曲部分，由香港知名作曲家伍卓賢量身打造全新絲竹音樂，透過臺灣國樂團中個性鮮明的各種音樂聲響，完整呈現繪本中那50個許下心願的孩子們。連大、小朋友熟悉的兒歌《小星星》，也在作曲家的巧妙設計下，以國樂的編制全新改編，轉化為變奏曲的呈現方式搭配充滿童趣的臺詞，不禁讓人會心一笑，更想在音樂廳內再次許下願望！

幾米劇場音樂會《如果我可以許一個願望》將於4月1日及2日演出，地點在台北國家音樂廳。12歲以下的兒童有5折優惠。