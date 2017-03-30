「仲春之際，藝同舞翩翩」-新北市高國中小舞蹈藝才班聯展活動

新北市藝才舞蹈班教學成果聯合發表會於今(30)日 在新北市藝文中心演藝廳熱鬧演出，這是唯一一場結合本市高中、國中、國小舞蹈藝才班的大型表演，由新埔國小、埔墘國小、中山國小、新埔國中、江翠國中、清水高中6校的藝才舞蹈班學生，共同舉辦「藝同舞翩翩」舞蹈聯展活動，其展演內容涵蓋了現代舞、芭蕾舞、民俗舞、古典舞與即興創作，舞碼豐富多元。舞蹈班孩子透過作品展現用汗水換來的精湛舞技，用生命舞出的青春詩篇讓人為之動容。仲春之際，展現兼具力與美的舞蹈饗宴。

教育局長林奕華也到場觀賞這場由不同年齡的舞者所帶來的精彩演出，並為孩子們加油鼓勵，林局長表示，新北市以建立完善舞蹈培育階段為目標，於104學年度成立清水高 中舞蹈藝才班，正式銜接國小到高中舞蹈教育，本次活動更因此結合自國小到高中藝才舞蹈班學生，規劃完整且大型的舞蹈聯合展演，今年度更擴大邀請臺北市東門國小、桃園市南門國小及基隆市仁愛國小等藝才舞蹈班學生進行跨縣市交流，讓藝文教育的成效更加擴大。

新埔國小學生袁昕認為，藉著這個寶貴的機會和其他縣市的學長姊、學弟妹們互相學習和交流，覺得非常開心和緊張。埔墘國小學生林沛璇表示，知道有台北市的學校要來看我們的演出，我更加不能鬆懈了，因為我想要跳得更好。對這次舞展也充滿期待，希望觀眾能夠被我們的舞姿所感動。 江翠國中拿下個人組古典舞特優第三名的謝欣妤同學則說：「平時用汗水與淚水累積的默契與情誼，再次跨越自我實現的舞台，期用真誠努力的心感動自我與台下每ㄧ個觀眾。清水高中學生王郁婷、連紹伶更開心的表示， 有機會可以和不同階段舞蹈班的學生同台演出，不但擴展了自己的視野，從而回想自起自己以往的學習歷程，也好似看到小時候熱愛舞蹈的自己，更想要為自己的夢想而努力！