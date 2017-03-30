富邦金控暨臺大財金系金融論壇今日登場

2017富邦金控暨臺大財金系金融論壇今(30)日登場，由臺灣大學管理學院副院長胡星陽引言，臺灣大學財金系教授陳業寧主持，金融監督管理委員會副主委鄭貞茂、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台北富邦銀行執行副總經理程耀輝三位重量級專家針對「綠色經濟與金融轉型」主題深入與談。綠色金融為金管會重要政策之一，亦為經濟轉型的國際新趨勢，本次論壇透過產、官、學界多元觀點吸引學生熱烈參與，同學和專家交流互動踴躍。

富邦金控董事長蔡明興表示，以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景的富邦金控，經營績效優異，能夠持續成長、茁壯的關鍵就在於人才，富邦金控亦持續投入資源推動產學合作。

今日論壇以「綠色經濟與金融轉型」為主題，三位與談人從主管機關、永續經營(ESG)領域和金融業的角度發表看法，全方位探討綠色金融帶來的挑戰。

鄭貞茂表示，發展綠色金融是整體環境暨產業政策的一環，需要公私部門各相關環節一同努力，才能達成低碳永續的目標。

鄭貞茂指出，未來金管會將持續藉由授信面、投(籌)資面及保險面推動綠色金融發展，如鼓勵銀行簽署赤道原則；鼓勵金融機構發展綠色消費金融商品或服務，如綠色信用卡、綠色消費貸款業務；促進綠色金融商品多元化，包括綠色債券、綠色證券投資信託基金等；同時促進綠色保險商品的多元發展。另外，也將強化金融機構於企業社會責任(CSR)報告書對推動綠色金融成效的揭露。

黃正忠擔任台灣企業永續發展協會秘書長達16年，為國內推動ESG的先驅。黃正忠指出，國外標竿金融企業已積極布局綠色金融市場，對外以低碳融資、綠色債券等具體作為，呼應投資機構需求，對內則逐步導入赤道原則、責任投資原則等框架。並認為，在此市場脈動下，可預期金融機構的人才招募策略，將隨資本市場轉型逐漸改變，學校的商管課程也需與時俱進、調整課綱。未來的金融人才勢必掌握綠色、永續、循環、低碳等概念和專業，才能在金融轉型的洪流下占有一席之地。

程耀輝則指出，富邦金控去年並首度入選2016道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices，DJSI)「道瓊永續新興市場指數」成分股，為「多元金融服務與資本市場」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者，且在經濟、環境、社會三個面向的評分皆高於業界平均。