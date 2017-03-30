李明哲遭陸扣留 家屬擬聘陸律師

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）​中國大陸國務院台灣事務辦公室昨天證實，民進黨前黨工李明哲「涉嫌從事危害國家安全活動」被中國大陸有關部門調查，陸委會副主委兼發言人邱垂正今(30)日表示，家屬為確保李明哲權益，計畫聘請大陸律師，陸委會、海基會都會提供必要協助。

邱垂正表示，政府已透過包括陸委會與國台辦、海基會與海協會，以及兩岸司法互助協議機制等既有聯繫機制和對岸聯繫，並正式向陸方要求依據協議規定向政府通報。邱垂正也再次要求陸方，應該立即說明李明哲關押地點、涉及法令、限制人身自由時間等事項，並依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的通報機制進行通報，同時具體回應政府及相關家屬訴求。

中國大陸今年實施「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」後，李明哲是第一位遭到拘留的台灣非政府組織人員。邱垂正說，依據海基會過去協處案例，並沒有台灣非政府組織工作人員在大陸被依違反國家安全為由逮捕。

李明哲妻：分享民主在文明國家無罪

李妻李凈瑜昨(29)由民進黨立委陪同召開記者會，呼籲中國不要喚起台灣人對於戒嚴時期的痛苦記憶，指出李明哲一直就是人權工作者，兩人相識二十餘年以來始終關心公共事務、人權，也高度關注中國的人權狀況，她也向中國喊話：「李明哲的一切行為在文明國家都是無罪的。」

李凈瑜說，李明哲是十九日上午搭乘長榮航空前往澳門，十一時五十分入境中國；而預計要接應的友人始終沒在關口接到人，他可能一入境中國就被逮捕了。

她表示，一開始有透過海基會詢問，海基會透過各種管道打聽，直到前天才間接證實已遭中國國安單位逮捕，昨天是中國官方正式證實，她希望中國能讓家屬依法探視。

她說，李明哲過去每年都會利用年假赴中，與老朋友見面，這次是蔡英文總統上任以來首度赴中

李明哲與軍情局有關？ 國防部否認

今(30)日國防部發言人陳中吉被問到李明哲是否與軍情局有關，陳中吉對此表示否認。根據《聯合報》報導，陳中吉今日在立法院被記者詢問，李明哲是否為我方軍情局的外圍「運用人員」？陳中吉直接否認，強調「沒有聽說」。