中華電認購綠電600萬度量冠全台

中華電信(2412)以行動支持政府發展再生能源、愛護地球，認購綠色電力600萬度，勇奪台灣企業之冠。為實現綠色企業願景，並制訂環境永續發展五年計畫，積極落實「綠色能源、綠色採購、綠色營運、綠色商店、綠色供應鏈」等環境永續5G (Green)行動，期望成為兼顧經濟及環境平衡發展的永續綠色企業。

中華電信總經理謝繼茂表示，中華電信充分展現「為了你，一直走在最前面」的企業經營理念，綠電認購量繼104年200萬度、105年400萬度後，106年更加碼認購至600萬度，連續三年都是台灣電信業者認購綠電之冠。

除了外購綠電，中華電信也充分展現專業能力、積極自建再生能源，106年自設的太陽光電系統總裝置容量，預計將超過500 Kw，規模佔全台業界第一。以台南營運處積極響應「低碳城市自治條例」為例，單一場域太陽光電建置容量高達65.52 Kwp，預估每年可大幅減少約4萬4,512公斤的CO 2 排放量。

中華電信為更多元保護環境，以獨特的碳管理策略地圖，由內而外積極推動節能減碳行動，以自行研發的環境永續發展系統(EARTH系統)，納管全公司5萬6千多筆用量資料，並運用大數據分析二百多萬筆電費資料，提高電力管控效率，預估每年可減少2%以上電力使用量，具體達成業務成長、用電不成長的碳管理目標。

中華電信深耕企業社會責任，除擠身為兩岸三地唯一連續四年入選道瓊永續指數（DJSI）世界及新興市場成分股的電信業者，為徹底落實綠色企業的理想，今年更將全台406間服務中心轉型為綠色商店，提供廣大消費者更多綠色商品及服務，預計至2020年綠色產品及服務成長將超過10億元，全面打造綠色供應鏈，綠色產品採購金額占整體採購5%以上，持續運用企業資源及影響力，為環境保護善盡心力、引領產業邁向綠色永續發展。