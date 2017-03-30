20萬元旅遊金等你拿！中華電信代言人JJ林俊傑號召全台街舞高手一同飆技！

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 繼中華電信於2016年7月推出大4G品牌主張「超越無限我實現」，今年更推出「中華電信2017全新MV百位舞者徵選活動」。攜手大4G品牌代言人林俊傑更號召全台百位熱舞高手接力尬舞，發揮創意重新演繹代言人林俊傑「超越無限」歌曲！百位舞者徵選活動報名期間至2017年4月14日止，歡迎各路好手一起台飆技!獲選的舞者除了將為中華電信拍攝全新獨家MV，冠軍隊伍還能獲得20萬元旅遊金大獎，並將於MV首映會與林俊傑同步演出！

中華電信表示，當音樂響起，隨著節奏跳出最具創意、展現自我的舞步，是中華電信提供全台舞者一個挑戰自我、實現夢想的最佳舞台！中華電信2017全新MV百位舞者徵選活動以每組1-7人為單位，不限身份、年齡，並上傳15-30秒創意舞蹈影片，即完成報名，該活動報名期間至2017年4月14日止。

中華電信進一步的說，台北、台中、高雄舉辦共三場現場尬舞比賽，由街舞權威A May與阿信老師擔任評審，共選出20組入選隊伍，前三名將可分別獲得二十萬元、十萬元及八萬元旅遊基金！獲選的20組隊伍將共同參與演出中華電信年度獨家「超越無限我實現」MV，並於全球影音平台曝光！MV首映會當天，冠軍隊伍也將與JJ林俊傑同步演出。