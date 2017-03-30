台北富邦銀行數位金融創新服務 備受國際肯定！

台北富邦銀行數位金融創新服務屢獲國際肯定！繼年初榮獲《全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》台灣最佳網路銀行獎、《歐元雜誌(Euromoney)》2017年台灣最佳後台系統創新科技獎後，北富銀的數位金融服務以創新的跨平台無縫操作設計，再度獲得《財資雜誌(The Asset)》肯定，榮獲「台灣最佳數位銀行體驗獎(Best Retail Online Banking Experience)」，為國內唯一獲此殊榮之企業。
「最佳數位銀行體驗獎(Best Retail Online Banking Experience)」為《財資雜誌》因應近年來數位趨勢所設立的新獎項，評選指標包括使用者體驗、創新服務、專案特色等項目。台北富邦銀行以2016年8月全新推出的「就學貸款服務專區」，在台灣區銀行業者中脫穎而出，奪下數位體驗大獎。此專案獲獎的主要特色為以客戶體驗為中心，不論使用何種載具、系統或瀏覽器，都能享有無縫接軌的操作及體驗，獲得評審及客戶一致好評。
台北富邦銀行表示，為了讓客戶體驗友善的數位金融服務，北富銀以全站式RWD(Responsive Web Design，響應式網頁設計)打造新一代「跨載具、跨平台」無縫接軌的數位服務體驗。「就學貸款服務專區」全新上線後，提供客戶申辦前、中、後「一站式」的申貸服務。除了可線上申貸、查詢及變更個人申貸資料之外，北富銀更率先推出線上續貸及貸後服務，只要符合續貸資格者，可線上快速續貸，不用再到分行對保，若是需要延後或提前還款，也能線上也能一指搞定，大幅節省客戶時間。