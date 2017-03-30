台北富邦銀行數位金融創新服務 備受國際肯定！

台北富邦銀行數位金融創新服務屢獲國際肯定！繼年初榮獲《 全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》台灣最佳網路銀行獎、《歐元雜誌( Euromoney)》2017年台灣最佳後台系統創新科技獎後 ，北富銀的數位金融服務以創新的跨平台無縫操作設計，再度獲得《 財資雜誌(The Asset)》肯定，榮獲「台灣最佳數位銀行體驗獎(Best Retail Online Banking Experience)」，為國內唯一獲此殊榮之企業。

「最佳數位銀行體驗獎(Best Retail Online Banking Experience)」為《財資雜誌》 因應近年來數位趨勢所設立的新獎項，評選指標包括使用者體驗、 創新服務、專案特色等項目。台北富邦銀行以2016年8月全新推 出的「就學貸款服務專區」，在台灣區銀行業者中脫穎而出， 奪下數位體驗大獎。此專案獲獎的主要特色為以客戶體驗為中心， 不論使用何種載具、系統或瀏覽器， 都能享有無縫接軌的操作及體驗，獲得評審及客戶一致好評。

台北富邦銀行表示，為了讓客戶體驗友善的數位金融服務， 北富銀以全站式RWD(Responsive Web Design，響應式網頁設計)打造新一代「跨載具、跨平台」 無縫接軌的數位服務體驗。「就學貸款服務專區」全新上線後， 提供客戶申辦前、中、後「一站式」的申貸服務。除了可線上申貸、 查詢及變更個人申貸資料之外， 北富銀更率先推出線上續貸及貸後服務，只要符合續貸資格者， 可線上快速續貸，不用再到分行對保，若是需要延後或提前還款， 也能線上也能一指搞定，大幅節省客戶時間。