106年小學運動會開幕 近3千名選手展現運動家風範

新北市106年小學運動會開幕典禮於今(30)日在 板橋第一運動場盛大舉行，3月29日至31日舉行為期3天的小學 田徑種類競賽。市長朱立倫主持開幕典禮並勉勵在場所有參賽選手， 藉由參加全市性體育賽事，展現出運動家精神、 激發潛能並挑戰自我，也預祝選手能保持最佳狀態奪得佳績， 勇破大會紀錄。

今年新北市小學運動會共舉辦7種類競賽，有田徑、籃球、羽球、 排球、跆拳道、桌球、游泳，合計共有163校、5,933名選手 參與，除田徑外，其餘各種類競賽已於3月7日至25日陸續辦理完 畢。本次田徑賽事共計有146校、2,976名選手及550名隊 職員一同參與，歡迎大家前往運動場共襄盛舉， 並給予選手們加油鼓勵。

本次開幕典禮由板橋國小柯巧伶擔任運動員宣誓代表，而負責聖火進場儀式的2位選手，一位為莒光國小湯奇穎， 另一位為溪洲國小吳若 妤。新北市小學運動會，除提供學生互相競技切磋的平臺外， 亦藉由此賽事選拔優秀選手代表本市參加於5月19、20日於臺中 市所舉辦的106年全國小學田徑錦標賽， 去年度本市代表隊榮獲女子組團體總錦標第一名及男子組團體總錦標 第二名的佳績，其中女子組更是自103年至105年連續三年坐擁 全國后座，今年度參賽期許各位代表隊選手們能再奪佳績， 挑戰女子組4連霸紀錄！