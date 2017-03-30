政院教職年改案 教團：刀刀見骨待遇最差

（中央社記者許秩維台北30日電）行政院今天通過教職年改方案，教團表示，年改方案「刀刀見骨」，讓教師成為年金改革族群中待遇最差的，未來將持續發動陳情抗爭，為教師爭取權益。

行政院今天通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，並舉行會後記者會，教育部次長林騰蛟說明，教職人員18%優惠存款利率設有最低保障的樓地板金額，若退休後每月收入低於新台幣3萬2160元者，將不調整18%；而教職年改延長投保薪資採計期間，現行制度為採計最後在職本薪額，將漸進延長至採計退休前15年平均薪額。

退休金請領年齡，林騰蛟指出，中小學教師由現行75制（年資加年齡共75年），延長至年滿60歲後才可請領，新制實施第11年開始，每年提高1歲，最後提高至65歲起；另分15年逐步調降所得替代率，35年資者由75%至60%；30年資者由67.5%至52.5%；25年資者由60%至45%。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，現在教師50歲就能退休，但實際平均退休約53.8歲，即使訂55歲，最後實際退休年齡也會接近60歲，加上現在年輕老師入行較晚，其實沒必要用60歲綁住老師，因此希望請領年齡能訂在55歲。

調降所得替代率部分，張旭政認為，不同年資的所得替代率扣減比率不同，變成教得越久，扣減比率越大，不利於鼓勵教師久任，因此希望不同年資扣減的比率可以一致，另外也希望公保年金不要併入所得替代率計算。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，中小學教師現在50歲就能退休，未來至少60歲才能退休，不只對老師是折磨，教師年齡太大也不利於教學現場；現在中小學教師服務年資多為25年至30年，未來若所得替代率調降，加上延長投保薪資採計期間，每月請領年金可能少掉近萬元。

黃耀南也表示，從逐步取消18%優惠存款利率、延長投保薪資採計期間到延後退休金請領年齡等，可謂「刀刀見骨」，讓教師成為年金改革族群中待遇最差的，為了替教師爭取權益，未來將持續發動陳情抗爭，同時到立法院遊說，讓朝野立委理解教師的職場和退休金請領情況，希望爭取立委認同，修正年金改革方案。