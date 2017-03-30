2017年第2屆【創意競演】即日起對外公開徵件

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）國立傳統藝術中心為鼓勵傳統戲曲的當代美學創發與多元演繹，延續臺灣戲曲中心主要營運特色「首演計畫」之價值與脈絡，規劃自即日起展開第2屆【創意競演】節目徵集計畫，預計大表演廳組入選6個團隊、小表演廳組入選8個團隊，逐步建構戲曲藝術創新首演之重要展現平台。

第1屆【創意競演】節目徵集計畫甫於3月19日完成決選演出，在各劇種優秀劇團的創意激盪下，為傳統戲曲注入活水與新聲。國立傳統藝術中心表示，為持續鼓勵表演團隊與藝術家參與當代戲曲發展工程，透過【創意競演】計畫之公開徵選，以及後續劇場資源與創作陪伴等配套機制之建構與導入，形成全方位表演藝術人才與全新編創首演劇目的育成基地，共同厚實當代戲曲專業演出製作的產業結構。本計畫之成熟劇作亦將規劃納入傳藝中心版權交易平台，媒合未來巡迴演出、智財交易及其他多元發展的機會。

本次徵集對象分為大小表演廳兩組，大表演廳組須以戲曲傳統演出形式為主，並運用現代劇場製作模式呈現，著重於劇本編作思維之創發。小表演廳組則著重整體劇場呈現之創發，以《孟麗君》為創作主題，藉由「一桌二椅」的空間概念，進行編創。演出形式以傳統戲曲美學為主體，並運用現代劇場製作模式呈現；或以戲曲元素為創作核心，融匯多元跨界藝術型式，彰顯傳統戲曲的核心美學價值。

針對本案第一階段入選團隊，國立傳統藝術中心將提供大表演廳組每團至多新臺幣30萬元、小表演廳組每團至多新臺幣10萬元之製作費，並安排專業人士就劇本創作進行指導，透過演出製作工作坊與讀劇會完成劇本創作雛形後，於第二階段展開試演評比，並就試演結果篩選一半團隊進入第三階段決選，由本中心提供大表演廳組每團至多新臺幣120萬元、小表演廳組每團至多新臺幣50萬元之製作費，於臺灣戲曲中心辦理正式對外售票演出。決選後，兩組將依序分別選出1至2名優勝者，優先取得與臺灣戲曲中心未來合作之提案權利。

2017年第2屆【創意競演】節目徵集計畫自即日起開放送件申請，自公告日起至5月1日截止收件，相關申請文件請上國立傳統藝術中心官網http://www.ncfta.gov.tw/查詢及下載。