歡慶兒童節！12歲以下兒童免費遊國家森林遊樂區

(台灣英文新聞/社會組綜合報導) 林務局為歡慶106年兒童節，特別規劃「兒童節免費入園專案」，鼓勵親子參與戶外休閒活動，體驗自然生態奧妙。凡12歲以下兒童，於兒童節4天假期（4月1日至4月4日）期間皆可免費進入林務局所轄太平山、滿月圓、觀霧、東眼山、大雪山、八仙山、合歡山、奧萬大、阿里山，等14處國家森林遊樂區。

林務局鼓勵親子同遊森林遊樂區，除可以觀察多變的自然生態外，還可聆聽美妙的森林樂章，更可以善用純正天然的綠色治癒力，激發孩子的想像力和天賦。林務局進一步的表示，兒童節連假期間(4月1日至4月4日)，大雪山及八仙山國家森林遊樂區將辦理小朋友喜愛的貓頭鷹免費DIY活動，每天限額80名，每天上午、下午各進行2場次，每場次20名；阿里山國家森林遊樂區每日上午10:30-11:30於生態教育館辦理體驗鋸木片及自由創作等林業相關體驗活動；墾丁國家森林遊樂區舉辦種子DIY活動，及每日2梯次(9:30、14:00)由國家森林志工帶隊解說服務園區景觀特色；雙流國家森林遊樂區舉辦葉片編織DIY、在地農特產、文創藝品市集等活動。

林後四林平地森林園區連假期間將舉辦蛋蛋鳥彩繪活動，還加贈限量版蛋蛋貓頭鷹削鉛筆機(照片由林務局提供)

林務局進一步的說，林後四林平地森林園區連假期間將舉辦蛋蛋鳥彩繪活動，每日以20人為限，原價150元，慶祝兒童節特惠價120元，參加活動的小朋友再加贈限量版蛋蛋貓頭鷹削鉛筆機。

另外，自4月4日起至4月30日止，鰲鼓濕地森林園區將舉辦「種子繽紛樂」春季活動，以變化多端的植物種子為媒材，搭配活潑的互動式關卡戲，讓遊客親自體會植物世界的奧妙，並對鰲鼓濕地有更深入的認識。

林務局竭誠歡迎民眾攜家帶眷一同體驗大自然之美，各國家森林遊樂區相關活動訊息請至「台灣山林悠遊網」查詢。

阿里山國家森林遊樂區辦理鋸木片及自由創作體驗活動。(照片由林務局提供)