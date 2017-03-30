3月30日台灣各報頭條速報

聯合報：兩岸諜報 恐怖平衡？ 陸拘李明哲 我籲放人



聯合報30日報導，中國國台辦發言人馬曉光昨天首度證實，台灣居民李明哲因涉嫌從事「危害國家安全活動」，已遭到中國有關部門調查，目前身體狀況良好。



中國時報：台北觀光輸香江 柯P：香港小島很無聊



中國時報30日報導，台北市長柯文哲出訪東南亞，推廣北市觀光，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦今天提到，泰國人到台灣觀光人次，很快就會超越香港；至於台灣贏過香港的地方在哪？柯文哲則說，香港很無聊，就一個小島而已，有什麼好看的。



蘋果日報：野蠻中國胡扯危國安 亂抓維權台人 「立即釋放李明哲」



蘋果日報30日報導，「請中國政府立即放人」！民進黨前黨工李明哲從澳門入境中國廣東後失聯十一天，中國國台辦昨證實，李涉嫌「從事危害國家安全活動」，正在接受調查。李妻李凈瑜昨哽咽說，李明哲是人權工作者，透過網路平台分享台灣民主經驗、關懷人權，「在文明國家的標準，都是無罪的」，呼籲立即釋放李明哲。立委怒批，中國的行為證實他們所謂「依法治國」根本是自欺欺人！獨派怒斥中國野蠻！



自由時報：退休警消抗議年改失序 林國春嗆蔡「該不該殺？」



自由時報30日報導，總統蔡英文昨率副總統陳建仁、行政院長林全等五院官員前往忠烈祠，並主持「中華民國一○六年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，場外有退休警消人員聚集抗議政府推動年金改革。國民黨新北市議員、新北市退警協會理事長林國春對群眾說，相較於在烈日下陳情的人士，「蔡小姐」養尊處優；他隨後更說，「花了這麼多國家的薪水，拿我們薪水來養，有沒有道理？該不該殺？這在過去早就砍頭了」。