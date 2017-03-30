脫歐啟動！ 英媒分析三大走向「分手後還有一堆法要立」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）英國首相梅伊（Theresa May）28日簽署歷史性的信函，在英國時間29日12時30分交給布魯塞爾當局時啟動英國脫離歐洲聯盟程序。

2016年6月23日英國舉行脫歐公投，以51.9% 對48.1% 票數，決定脫離歐盟。但全民公投的結果，並不賦予英國逕行脫離歐盟的權力。英國當初簽署里斯本條約（Lisbon Treaty）方才進入歐盟體系，因此按條約內容規定，會員國需依照條約第50條，啟動相關程序才可以順利脫歐。

英國首相梅依預計於29日依條約50條簽下官方申請，並前往國會報告。其舉動等同正式宣告要脫離歐盟，也代表英國需在兩年期限內（2019年4月）前把整個程序走完，才能完全離開。一般預計英國所需時間會更長，依條約內文，英國可在全體會員國一致性同意下暫緩脫歐進程，對英政府而言將是極大的挑戰。

《每日郵報》報導，歐盟將成立兩大談判小組專責處理英國脫歐議題。事實上，對歐盟、英國而言，把英國從會員除名是相對簡單的事。真正複雜的是英國與歐盟成員國要建立全新的貿易夥伴關係，包括關稅、商品貿易規範、自由流通的範圍等都要重新來過。

英國國內有些人則相對樂觀，他們認為，藉著大舉重新立法，可以讓英國一舉掙脫舊有枷鎖。《每日郵報》歸納，與歐盟分手後，英國需三大方向同步運作，盡快開啟新生活。這三大方向包含：與布魯塞爾（指歐盟）協調新協議、跟世界主要國家簽訂雙邊貿易協定、重新檢視國內法律建立政府權威（因為歐盟法不再適用）。

英國加入歐盟近45年，除了經貿上的整合，在移民、教育、衛生安全、反恐、勞工等相關立法都與歐盟各國習習相關。因此，脫離歐盟對英國人來說，不只是英鎊或跌或漲的問題，而是全面影響英國人生活，以上法律都須逐條檢視翻修，會是十分浩大的工程。

那麼，英國是否有反悔餘地？BBC報導，條約第50條並沒有明確寫明能否中止脫歐，但英國政府早前即表明一旦程序啟動就不會撤銷，不可能政策大轉彎。

在脫歐談判的兩年間，英國還是歐盟成員嗎？BBC點出，即便談判進行中，現階段英國都維持其會員資格，須遵守歐盟相關貿易協定與法律。意即，只要英國還待在歐盟一天，英政府就不得獨立與其他國家單獨談判雙邊協定，只得粗略地規劃走向。