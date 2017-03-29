逃逸25年印勞自首願受罰 「黑戶爸爸」盼成台灣人

（台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合報導）一名48歲印尼逃逸外勞「阿福」逃逸25年，在台其間結識台灣女子「美美」，兩人結為連理共組家庭，生下一名女兒，現年15歲。

這位沒有身分的「黑戶爸爸」25年來在台灣沒有身分證、護照、國籍、健保，他說，女兒出生後，大大小小的事他都不能參與，如今他不願再逃避，也不想再隱瞞女兒，決定面對坦承逃逸外勞身分後可能受到的懲處，他說，真的好想當台灣人，懇求印尼及台灣政府能成全，別拆散他和妻女。

根據《自由時報》報導，阿福說，他是印尼華僑，25年前來台被仲介到屏東木業廠工作，但因為受不了仲介剝削，選擇逃跑，四處打零工，遇見現在老婆後，兩人相戀並生下女兒。這25年間，阿福曾多次想自首，但擔心自首後遭遣返或坐牢罰款，猶豫不決，加上女兒出生後，他更怕自首後可能一輩子見不到妻女，所以遲遲沒有行動，如今女兒已經15歲，決定面對坦承逃逸外勞身分後可能受到的懲處。

然而阿福說，他的護照在入境台灣時就被仲介收走，沒有人可以證明他的身分，身上唯一可找到的證件，是25年到屏東木業工廠工作時所發的工作證，且父母在10年前過世，儘管家中還有六個兄弟姊妹，這麼多年沒聯繫，恐怕要重新聯絡上也不是件容易事。

阿福的妻子表示，因為有了家，他不想再躲躲藏藏，決定爭取成為台灣人，希望台灣以及印尼政府能盡力幫忙，成全她們一家三口的心願。