Ford GT五種操控模式

曾經，擁有一輛超跑表示你得在許多方面作出妥協。操控的快感無疑是千真萬確的，但是駕馭一輛高性能跑車也真的需要耗費許多時間與心力。不過全新 Ford GT的車主不再需要在這兩者當中做取捨了，在Ford性能車部門工程師的努力之下，不論在任何駕駛狀況下，都能夠享受駕馭一輛647匹馬力，並搭載碳纖維車體的超跑所帶來的極致快感。

五種不同的操控模式讓Ford GT 能因應各式路況肆意揮灑性能，不論是夏日行駛在晴空萬里的公路上、對抗驟雨與其他惡劣天候，或者在封閉賽道上追求極速表現都難不倒它。這五種操控模式包括：普通模式、濕地模式、跑車模式、賽道模式、極速模式。

Ford性能車部門聽到了駕駛抱怨難以在其超跑愛駒身上體驗極致操控的問題。Ford GT經理Derek Bier表示：「我們聚焦於簡化整個體驗，為這輛車進行優化，讓它能夠因應任何狀況的挑戰，因為確保車主能夠享受駕馭這輛車的樂趣一直是我們的首要之務。」

每個模式都針對一種特定的駕駛環境進行特別調校。Ford GT工程主管Nick Terzes解釋：「切換設定會改變電子、機械和空氣力學元素。」透過 Ford GT賽車計畫所獲得的經驗，Ford性能車部門為每種不同模式設計了各自獨有的儀錶顯示內容，行車相對應資訊會依序顯示以提升整體的操控體驗。

這表示只要簡單轉動一下設計靈感來自F1 賽車之方向盤上的旋鈕，這輛全新的超跑就能夠立刻從彎道殺手搖身一變成為針對追求極速和下壓力而調校的賽道專用跑車。

Ford GT 也搭載了先進但簡單易用的起步系統，能夠為每次完美的起步提供最佳的抓地力。為賽道所設計的起步系統可以在「濕地模式」以外的所有模式當中使用。此系統可透過方向盤控制鈕在儀錶板選單當中啟動，而在啟動之後，儀錶板上會出現白色的LC字樣燈號。此時駕駛用左腳踩住煞車，右腳則全踩油門。在準備好時，LC燈號會轉為綠色，駕駛鬆開左腳煞車踏板，GT則會在起步時一瞬間全力衝刺。

普通模式：供日常行車之用

普通模式是讓您可以把Ford GT當作日常代步車使用的操控模式。 車子離地高度為 120公釐，油門和變速箱調校根據標準駕駛狀況所設定。抓地力和車身穩定控制系統無法調整。後尾翼在時速 達90英里時會自動升起提供空力輔助功能，並在速度降至時速81英里時回歸原有收納位置。如果感測器偵測到緊急煞車的狀況時，可變式尾翼仍會作動以作為氣動煞車之用。

在普通和濕地模式當中，可使用舒適(comfort)的懸吊設定。按下comfort按鍵能夠調整阻尼的壓縮與反彈力道，讓車輛在崎嶇不平的路面上行駛較不顛簸，同時又不影響操控的表現。

濕地模式：供惡劣天候駕駛之用

在此模式之下，除了油門控制的調校以外，Ford GT的車身高度和其他系統仍然維持原始設定。在濕地模式之下，油門控制會受調整以避免車輛出現打滑現象，讓車輛在具潛在風險的天候環境下能夠展現更佳的穩定性。

跑車模式：更具激情的操駕之用

啟動跑車模式能夠讓駕駛擁有反應更為敏銳的油門設定，並進一步解放Ford GT搭載的雙渦輪增壓3.5升V6 引擎和偏時點火系統(anti-lag system)。這套偏時點火系統是根據贏得Le Mans耐力賽的Ford GT賽車所研發，能夠讓渦輪持續運轉以隨時提供增壓動能。

在跑車模式之下，車身離地高度仍舊維持120公釐，不過這也大概是唯一保持不變的設定了。此模式下沒有「舒適」的懸吊設定選項， 駕駛可以自行調整AdvanceTrac® 車身穩定與循跡控制系統，共有三種額外的設定選擇。

在此模式之下可允許額外的車身打滑、偏向和轉向過度，所以駕駛能夠做更為激烈的操控動作，並且享受更多甩尾飄移的樂趣。「駕駛導向的調教更為積極，油門的輕微收放就能夠帶來更快的加速力道。」Terzes解釋道。「換檔變得更快，離合器的接合與分離快速運作下，達到猛烈的加速效果。駕駛可以在賽道上使用跑車模式，並可預期車輛在此設定下能夠擁有極佳的性能表現。」

賽道模式：供賽車之用

雖然跑車模式能夠有效地應用在許多賽道上，尤其是在需要較高車身高度的情況下，不過賽道模式則是更為硬派，並且專為賽事狀況所優化的一種設定。

在車輛還停在維修站的時候，將檔位打至P檔，再轉動旋鈕啟動液壓系統，便可將車身降低50公釐。彈簧係數會升高，阻尼則會轉為最硬的設定。加上格尼襟翼(Gurney flap)的尾翼也會啟動，車頭的空力套件進氣口則會關閉以創造最大的下壓力。這一切都在短短的兩秒鐘之內發生。

Terzes表示：「此模式僅供賽道使用，即使和跑車模式相比，其操控也有極大的不同。在此模式之下，車輛的所有設定都是為了賽道使用而進行優化。」

極速模式：追求直線加速之極致表現之用

極速模式顧名思義是為了追求最高速度而設計的模式，在此模式之下，所有設定的調校都是為了讓Ford GT能夠盡可能地跑得更快。和賽道模式一樣，選擇極速模式時必須要先將變速箱排至P檔。車身高度和賽道模式相同，不過所有空氣力學的元件都會被收起以降低風阻。車身穩定控制系統會維持啟動，以確保車輛能夠穩定向前。