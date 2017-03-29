台北富邦銀行現向客戶支援使用 Apple Pay

台北富邦銀行自即日起為其客戶支援使用Apple Pay，提供富邦信用卡友簡單、安全且保障隱私的付款方式， 改寫行動支付的面貌，既快速又便利。

台北富邦銀行表示，未來北富銀客戶將可使用Apple裝置， 於全台逾12萬家有感應式刷卡機的實體特約商店、網站或APP線 上商店消費付款，輕鬆搭上行動支付時尚新潮流。 富邦卡友不論是持有Mastercard或Visa，皆可加入A pple Pay，歡迎卡友將持有的富邦信用卡加入其中， 隨時隨地體驗行動支付刷付快感， 同時還能盡享富邦卡提供的紅利積點、哩程或現金回饋等刷卡優惠。

特別一提的是，安全與隱私是Apple Pay的核心所在。當客戶透過Apple Pay使用信用卡時，實際的卡號不會儲存在行動裝置或Apple 的伺服器上，而是會收到一組獨特的「裝置帳號號碼」， 透過加密方式安全儲存在你裝置上的Secure Element中， 每筆交易均以獨特的一次性動態安全碼加以授權， 讓客戶更能放心使用。

台北富邦銀行表示，有了Apple Pay，消費者購物支付更安全、簡便又隱密。尤其，Apple Pay設定容易， 且客戶將可繼續收到信用卡所提供的所有獎勵與優惠。在實體店內， Apple Pay可配合iPhone SE、iPhone 6與後續機種，以及Apple Watch使用。

若客戶是在支援使用Apple Pay付款的app內與網站上購物，只要手指輕觸Touch ID即可輕鬆完成付款， 無須再手動填寫帳號表單或重複輸入運送與帳單資訊。當出門在外用 APP或Safari中付款購買商品與服務時，Apple Pay可配合iPhone 6與後續機種、iPhone SE、iPad Pro、iPad(第五代)、iPad Air 2，以及iPad mini 3與後續機種使用。還可用任何一部於2012年或之後推出，搭載 macOS Sierra作業系統的Mac 電腦，在 Safari 中使用Apple Pay並以iPhone 6或後續機種或Apple Watch，或是在全新的MacBook Pro上以Touch ID確認付款。享受快速又便利的行動支付服務！

即日起至5/31前，富邦卡友只要於Apple Pay成功加入富邦信用卡，就送100元刷卡金(每戶限乙次)， 支付再享1%現金回饋(每戶上限100元)；4/1至5/31前 ，在北富銀合作之特約商店透過Apple Pay支付消費還可獨享超值回饋，包括至全台逾450家台灣大哥 大直營門市購買配件現折200元（每卡限乙次）， 桃園台茂購物中心、台中廣三SOGO百貨購物消費滿百送百（ 每戶限乙次）等Apple Pay刷卡優惠，讓卡友盡享多重獨家優惠！

相關Apple Pay的進一步資訊，請查詢 http://www.apple.com/tw/apple- pay/