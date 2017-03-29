台北富邦銀行現向客戶支援使用 Apple Pay

台北富邦銀行自即日起為其客戶支援使用Apple Pay，提供富邦信用卡友簡單、安全且保障隱私的付款方式，改寫行動支付的面貌，既快速又便利。
台北富邦銀行表示，未來北富銀客戶將可使用Apple裝置，於全台逾12萬家有感應式刷卡機的實體特約商店、網站或APP線上商店消費付款，輕鬆搭上行動支付時尚新潮流。富邦卡友不論是持有Mastercard或Visa，皆可加入Apple Pay，歡迎卡友將持有的富邦信用卡加入其中，隨時隨地體驗行動支付刷付快感，同時還能盡享富邦卡提供的紅利積點、哩程或現金回饋等刷卡優惠。
特別一提的是，安全與隱私是Apple Pay的核心所在。當客戶透過Apple Pay使用信用卡時，實際的卡號不會儲存在行動裝置或Apple的伺服器上，而是會收到一組獨特的「裝置帳號號碼」，透過加密方式安全儲存在你裝置上的Secure Element中，每筆交易均以獨特的一次性動態安全碼加以授權，讓客戶更能放心使用。
台北富邦銀行表示，有了Apple Pay，消費者購物支付更安全、簡便又隱密。尤其，Apple Pay設定容易，且客戶將可繼續收到信用卡所提供的所有獎勵與優惠。在實體店內，Apple Pay可配合iPhone SE、iPhone 6與後續機種，以及Apple Watch使用。
若客戶是在支援使用Apple Pay付款的app內與網站上購物，只要手指輕觸Touch ID即可輕鬆完成付款，無須再手動填寫帳號表單或重複輸入運送與帳單資訊。當出門在外用APP或Safari中付款購買商品與服務時，Apple Pay可配合iPhone 6與後續機種、iPhone SE、iPad Pro、iPad(第五代)、iPad Air 2，以及iPad mini 3與後續機種使用。還可用任何一部於2012年或之後推出，搭載macOS Sierra作業系統的Mac 電腦，在 Safari 中使用Apple Pay並以iPhone 6或後續機種或Apple Watch，或是在全新的MacBook Pro上以Touch ID確認付款。享受快速又便利的行動支付服務！
即日起至5/31前，富邦卡友只要於Apple Pay成功加入富邦信用卡，就送100元刷卡金(每戶限乙次)，支付再享1%現金回饋(每戶上限100元)；4/1至5/31前，在北富銀合作之特約商店透過Apple Pay支付消費還可獨享超值回饋，包括至全台逾450家台灣大哥大直營門市購買配件現折200元（每卡限乙次），桃園台茂購物中心、台中廣三SOGO百貨購物消費滿百送百（每戶限乙次）等Apple Pay刷卡優惠，讓卡友盡享多重獨家優惠！
相關Apple Pay的進一步資訊，請查詢 http://www.apple.com/tw/apple-pay/