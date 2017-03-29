Ford QualityCare免費雨季健檢活動開跑

每逢5月即是台灣的梅雨季，在約4~5個鋒面系統的影響下，帶來平均19%~33%的年雨量。而連續性降雨、滂沱陣雨、雷雨、雷擊及強陣風皆可能造成行車能見度降低、天雨路滑等安全危機。為讓用車人在雨季也能安心駕馭，自2017年4月1日起至2017年4月30日止， Ford QualityCare全國專業服務廠推出雨季健檢活動，內含免費20項行車安全健檢、雨季商品優惠及超值雨刷新品上市，全方位的守護您與家人的行車安全。Ford也提供雨天行車小撇步，並引導駕駛及乘客善用Ford車款所搭載的安全科技，享有更安全的行車體驗。

Ford QualityCare 雨季健檢 免費20 項行車安全檢查

視線安全檢查：全車燈光檢查(小燈、近光燈、遠光燈、前/後霧燈、倒車燈、煞車燈、方向燈、警示燈)、前/後擋除霧功能檢查、雨刷功能檢查(間歇、低速、高速、雨滴感應、噴水馬達)、雨刷水儲量檢測、雨刷片檢查

輪胎安全檢查：胎紋深度檢查、胎壓檢查、輪胎製造日期

空調系統檢查：粉塵過濾器檢查

Ford QualityCare 雨季守護優惠商品

超值雨刷：由歐洲原廠設計並通過Ford原廠認證的超值雨刷自2016上市以來，以其精良的用料與設計獲得車主青睞。2017年Ford再推出適用於Ford Focus及Ford Mondeo車型之超值雨刷，為更多車主守護行車安全。凡於活動期間購買超值雨刷，即贈限量「濃縮玻璃清潔液乙瓶」。

普利司通輪胎：凡於活動期間購買指定規格及花紋之普利司通輪胎4條，即贈限量「安心抱枕毯」乙個。

晴雨窗：凡於活動期間購買指定車款之晴雨窗，即享9折優惠。

車主回廠專屬守護

專屬守護 1 : 使用「My Ford Service APP」預約並準時回廠，免費贈送活利點數100點。

專屬守護 2：凡於活動期間回廠定期保養，即免費享有車內臭氧負離子空氣清淨及車外清潔服務，讓愛車空氣煥然一新。

專屬守護 3：凡車齡6至10年的Ford車主，並於每半年或5,000公里內回廠定保，即可享引擎四大系統(汽缸體總成、汽缸蓋總成、正時機構、潤滑系統)共超過35項零件免費6個月引擎保固。

雨天行車小撇步

放慢車速

雨天行車特別應放慢車速，以防車輛打滑失控。如遇打滑情形，應保持冷靜，輕放油門踏板、輕踩剎車，穩定控制方向盤，慢速滑行。

保持安全車距

除了日常行車時須保持安全車距外，雨天更須格外留意。此外，盡量避免行駛於大客車或貨車旁及後方，以避免前方路況視線的阻擋及大車濺起的水花。

當雨天視線不佳時，BLIS®視覺盲點偵測系統能提供駕駛兩側車道的來車警示，當雷達偵測到隔壁車道車輛進入盲點區域時，外後視鏡上將出現閃燈警示，提醒車主不要變換車道。

保持良好視線清晰度

雨滴感應式自動雨刷偵測到擋風玻璃上有水時，會自動啟動及調速，避免駕駛需分心啟動雨刷或調整雨刷速度。當雨刷老舊須更換時，應選購膠條平整且質地較佳的雨刷。此外，使用適合的車用玻璃清潔液擦拭擋風玻璃表面，能幫助除去空氣中殘留的灰塵與油膜，以維護擋風玻璃的視線清晰度。當雨刷運作產生水痕或水膜等情形，建議先由原廠服務廠進行檢查。

留意車燈照明

雨天上路前應再次檢查車燈是否正常運作，行車時應開啟頭燈以增加能見度。若遇大雨時，可視情況調整使用霧燈，避免大燈在大雨中產生眩目的光幕，影響行車視線。

然而精良的照明科技亦是提升行車照明安全的重要一環，如Ford 車系所搭載的光感應自動啟閉頭燈，除了會因應四周光源的明亮自動啟閉頭燈外，更能與雨滴感應式自動雨刷連動，在雨天行駛時自動開啟頭燈，保障行車安全。而Ford Mondeo則搭載同級最優異的主動式LED智慧頭燈，整合AFS頭燈主動式轉向頭燈照明範圍，AHB自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED日行燈及LED序列式方向指示燈多重智慧功能，頭燈範圍更能依照車速及天候狀況自動調節適合的光型，大幅提升行車安全。

留意路面積水：

在滂沱大雨後的路面，常因高地落差而產生積水。駕駛者在行車時盡量避免行經積水處，以預防車輛失控打滑。此外，需定期檢查輪胎使用狀況，當胎紋花面有不正常磨損或小型車輪胎溝深不足1.6公厘時，將會影響煞車功效，在雨中行駛容易打滑，建議雨季出門前定期檢查胎紋深度及胎壓。

而Ford全車系標配的ESP電子車身動態穩定系統，能夠降低車輛經過水灘時打滑的風險。這項系統搭配TVC扭力分配控制功能，能以每秒100次的頻率偵測道路變化，在過彎時個別對左右前輪的動力及煞車進行控制調整，確保過彎時左右前輪動力輸出的平衡。增加過彎抓地力及操控精準度，減低轉向不足的情況。而Ford Kuga更搭載AdvanceTrac®先進式電子車身動態穩定系統，並附加RSC™車輛防滾系統。透過系統監控啟動車身動態穩定系統和牽引控制以穩定車輛，預防車輛在高速過彎時甩尾打滑或側翻，讓駕駛在雨中也能安心地於高速公路上操駕。