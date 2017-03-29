金管會大力推動FinTech 「TWID身分識別中心」已獲內政部同意

呼應金管會「金融科技發展策略白皮書」政策所成立的TWID身分識別中心，無論是銀行、證券、期貨、投信或是保險公司，其提供的網路金融服務若是有身分識別的需求，都可以透過TWID身分識別中心提供的多元身分識別機制協助辨識用戶身分。近期已獲得內政部同意，即日正式宣佈提供自然人憑證身分確認服務(ICS: Identity Confirmation Service)。未來金融單位只要介接TWID身分識別中心，即可透過自然人憑證認證客戶身分，亦提供民眾更多元的選擇。

過去金融單位若提供自然人憑證身分確認服務，須要自行建置並維運驗證系統，亦要公文往返內政部申請介接服務，既耗時又費力。金管會鑑於金融資源共享，於去年11月倡導成立TWID身分識別中心；經過數個月的努力，TWID身分識別中心即日起宣佈可以直接介接使用自然人憑證用戶身分確認服務。未來金融單位若是有身分識別的需求，不需要各自介接不同的身分驗證單位，只要單一介接TWID身分識別中心，就可以讓客戶使用金融憑證、晶片金融卡，自然人憑證等不同的機制完成身分識別。

TWID身分識別中心提供多元身分識別機制，讓金融單位可以在網路上識別民眾真實身分。透過TWID身分識別中心，民眾除了可以持金融憑證、晶片金融卡，自然人憑證等工具進行身分識別，亦可以線上約定扣款帳戶或是證券交割帳戶、線上進行電子文件簽署，有助於金融單位在各自的專業領域發揮所長，提供更創新、更便民的金融科技服務。

以現行證券線上開戶為例，若是採用憑證驗證客戶身分，每日交易額度可適當地提高。再以銀行提供的線上服務來看，使用金融憑證或自然人憑證卡進行身分識別可以開立數位存款帳戶，使用金融憑證其適用範圍更可以執行低風險交易與申請指示類等業務。此外，保險公司開辦網路投保人身商品，若要保人與被保險人不同人時，可使用自然人憑證為意思表示，更可以利用TWID身分識別中心進行既有保戶之身分識別。而自去年起，陸續有投信公司推出直接以晶片金融卡辦理線上開戶並同時約定扣款帳戶，最快隔天就可以買賣基金，與過去開戶至少需要等待二個星期以上，不可同日而語。臺灣網路認證公司杜策略長表示：「各項網路金融服務，各個金融單位只要單一介接TWID身分識別中心，就可以讓客戶使用金融憑證、晶片金融卡，自然人憑證等不同的機制完成身分識別。TWID自去年成立之後，積極與各界金融單位交流，持續的再優化服務，希望可以達到台灣金融資源共享的目標，預計今年上半年還會推出新的服務。」

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因應建構安全、多元的身分識別機制， TWID身分識別中心主要服務包括：

第一，提供即時的身分識別服務，提供各種機制之網路身分識別服務。

第二，完整的身分識別信物管理，依各信物「註冊登錄」、「信物管理」、「驗證機制」作業嚴謹程度，訂定信賴等級。讓服務者可判斷可提供什麼等級的網路金融服務給信物提供者。

第三，擴展身分識別方式與領域，與其他具身分識別資料之單位合作，或是發展如 FIDO (Fast Identification Online) 等的生物身分識別技術，提供多樣化的身分識別機制。

第四，提供介接服務，提供使用者與服務者介接所需之軟體與系統，方便快速導入身分識別服務。

(註：TWID目前由臺灣網路認證股份有限公司運營)