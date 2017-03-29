台北富邦銀行榮獲《財訊雙週刊》2017財富管理大獎

台北富邦銀行榮獲《財訊雙週刊》2017財富管理大獎的肯定，一舉囊括「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」及「最佳數位獎」三項大獎殊榮。《財訊雙週刊》2017財富管理大獎票選活動，由近三萬名消費者進行網路投票，選出財富管理服務表現傑出的金融機構，台北富邦銀行以貼近客戶需求的全方位財富管理與創新數位服務脫穎而出，榮獲肯定，彰顯其長期耕耘客戶服務、優化客戶體驗的用心。

台北富邦銀行個人金融總處處長程耀輝在「2017財富管理大獎」頒獎典禮致詞時指出，最大的藍海，就是客戶的腦海；最大的紅海，就是自己的腦海。在當前急遽變化的市場環境中，能夠不斷開拓多元創新業務，並及早洞察與精準掌握客戶的財富管理需求，適時提供客戶量身訂做的金融產品與服務，正是台北富邦銀行從眾多競爭者中脫穎而出的關鍵。

在本次票選活動中，台北富邦銀行的優質數位金融服務獲得廣大消費者的肯定！因應數位時代客戶更加重視即時性、方便性與使用體驗，近年來台北富邦銀行除了引進全站式響應式網頁設計技術(Responsive Web Design，RWD)為客戶創造「跨載具、跨平台」無縫接軌的數位服務體驗以外，更積極整合線上平台與線下服務，全面打造「新一代分行」，結合便利的數位裝置、舒適空間與有溫度的服務，讓客戶享有更完善的金融體驗；此外，台北富邦銀行亦運用人工智慧技術打造數位客服-邦妮(「富邦幫您」的諧音)，即時判讀客戶問題並回應需求，迅速、方便的服務讓使用人次持續飆升，目前已經突破19萬人次。

台北富邦銀行指出，先進的數位化平台只是工具，「有溫度的服務」才是贏得客戶青睞的關鍵。提供以客為尊的優質服務一直是台北富邦銀行的服務DNA，多年來台北富邦銀行用心經營與客戶互動的每個小細節，提供令人感動的服務，因此深獲客戶的認同與信賴。未來台北富邦銀行將持續懷抱專業與熱忱，以成為客戶首選的財富管理銀行為目標，提供更多元創新、穩健安心的全方位金融服務。