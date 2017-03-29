中華電信獲得「思科金牌認證」成為第一家電信等級合作夥伴

中華電信身為台灣電信業龍頭，成為台灣第一家取得「思科金牌認證」的電信級合作夥伴，與全球網路巨擘思科攜手，於企業網路、資安、協作、數據中心虛擬化等領域，提供企業客戶創新整合方案，以創造更高的生產力和效率，促進產業規模成長，推動台灣數位化轉型，呼應台灣智慧化發展的國家建設計畫。

整合多方資源 極大化商業價值

中華電信為台灣規模最大的綜合電信業者，服務領域涵蓋固網通訊、行動通訊和數據通訊三大領域，致力促進全球化即時訊息溝通，近年更專注於雲端服務和商業人才的培養，擁有豐富的網路和資訊設備管理維護經驗，希望能提供企業客戶多樣化的網路管理服務（Network Managed Service, NMS），讓客戶將網路及資訊設備，委由中華電信代為管理及維護，為客戶提供嶄新的商業模式。因此，中華電信期望透過不同產業間的結盟與合作，整合電信網路與資訊科技，提高企業營運效率、創造更多數位商機，讓客戶享有不同於傳統的全方位資通訊體驗。

中華電信攜手思科 促進企業數位轉型

思科提供中華電信數位就緒的企業網路技術、單一整合的應用中心管理平台，以及全面且完善的資訊安全防禦能力，讓中華電信在網路服務上展現更優越的速度和靈活性，協助中華電信分析（Analyze）、簡化（Simplify）、自動化（Automate）並保護（Protect）數據中心和雲端中重要的資訊和數據，整合了數據分析、網路建設、運算及資安等重要元素。思科與中華電信藉由資安、軟體和服務三方面優化的解決方案，幫助客戶建置低營運成本之企業網路，達成數位化的業務策略轉型和創新。

中華電信台灣北區電信分公司總經理陳明仕表示：「思科的服務及解決方案具備高穩定度、安全性及完整的服務資源，能夠針對不同產品提供整合性服務，以高效率的單一管理平台，提供客戶更便利、簡易的使用者體驗。我們相信，這次與思科的合作將能讓雙方都獲得加乘的效果，為客戶帶來更高的服務價值。」

思科全球副總裁暨台灣、香港及澳門董事總經理招卓敏表示：「思科和中華電信在過往長期維持著非常密切的合作關係，我們很榮幸在此宣布中華電信成為第一間獲得『思科金牌認證』的電信級合作夥伴，未來我們也期望能與中華電信更緊密地合作，提供高品質的服務及體驗，協助客戶及台灣各產業進行數位轉型，幫助台灣實現智慧島嶼的目標。」