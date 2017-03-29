第八屆「富邦身心障礙才藝獎」報名開跑 總獎金達百萬元！

由台北富邦銀行公益慈善基金會主辦的第八屆「富邦身心障礙才藝獎 —比翼雙飛、推手共榮」報名開跑，比賽分為「創作類」與「 表演類」兩大類，總獎金高達100萬元， 歡迎勇於表現自我的身心障友們前來挑戰！此外，特別設立「 好推手鼓勵金」，邀請社會大眾共同發掘中具有才藝的身心障礙者！

此外，為鼓勵社會大眾的參與，本屆才藝獎設立「好推手鼓勵金」， 希望民眾共同發掘具有各種才藝的身心障礙者， 並推薦以及協助其來參加比賽；若參賽者獲得佳作以上之獎項， 則推薦人將可獲得新台幣5,000元的「好推手鼓勵金」總共25 名。

「富邦身心障礙才藝獎」與其他比賽最大的不同，得獎並不是句點， 基金會還為得獎者舉行音樂會及作品聯展，提供更寬廣的表演舞台， 鼓勵他們展現才華追求夢想。對「表演類」得獎人， 已在國家音樂廳等地舉辦過四次音樂會， 並邀請各屆表演類得主組成「愛無限樂團」，到全國各地高中職、 特殊教育學校、大學、老人機構、台北燈節、大稻埕煙火節、 澎湖花火節等地演出，2005年至今，已超過190場的演出。 而為「創作類」得獎人，已舉辦四次創作聯展， 與更多社會大眾分享這群才華洋溢的身心障礙朋友們精彩創作成果。

第八屆「富邦身心障礙才藝獎」自4月1日起至5月22日接受報名 ，凡民國94年1月1日以前出生者， 且領有中華民國身心障礙證明或身心障礙手冊之本國人士皆可報名參 加，總獎金高達100萬元， 歡迎多才多藝的身心障友們勇於來展現才華。 報名表及簡章請至台北富邦銀行公益慈善基金會網站http:// www.taipeifubon.org.tw/下載， 服務電話：(02)2886-3000#21才藝獎執行小組。