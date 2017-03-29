旅法中國人遭警上門槍殺 上百華僑街頭示威暴動

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）旅居巴黎的一名中國華僑，26日晚間在自家遭警察槍殺身亡。27、28日連兩日都有上百位民眾（多為亞裔）不滿警方執法過當，走上街頭遊行示威。

27日晚，當地華人社群號召民眾前往警局悼念，約150多位民眾在警局前以白蠟燭排出「死不瞑目」等中文字樣，高喊「警察殺人」口號。群眾益發激動，與警方爆發肢體衝突，不少抗議民眾焚燒警車表達憤怒，警方更以催淚瓦斯試圖疏散民眾。事後，有35位抗議人士遭逮捕，3名警察受輕傷。

對於事件源起，法國警方和家屬各執一詞。《路透社》報導，巴黎警方表示事發當天，有3名員警到場處理一起「家庭糾紛」。但警方一進入屋裡，這名來自中國的劉姓男子卻手持剪刀欲襲擊其中一名警察，出於自衛警方只好開槍還擊。

受害者家屬不同意警方說法。當時在場的死者女兒表示，父親酒後聲音較大，大概是吵鬧聲引發鄰居報警。警方見按鈴許久無人應門，直接破門而入，劈頭就推倒父親。當時父親正在處理魚肉所以手持剪刀，但警方見狀不由分說就持槍攻擊，期間雙方根本沒有任何衝突。

中方外交部第一時間介入交涉，要求法國警方查明真相，並以實際、有效手段保障旅法中國人安全與合法權益。BBC指出，此次中國外交部少見地大動作回應。過去，中國頂多警告旅客小心當地幫派滋事，這是頭一次直接批評巴黎警方行動。

這次的事件，就像導火線引發在法華僑積怨已久的情緒。BBC報導，在法中國人高達60萬人，是全歐洲最大的中國人社群。儘管如此，這些移民在法國時間卻不如其他族群（如非裔移民）來得久，即便移民第二、三代自小在法受教育、說法語，打從心底認同自己是法國人，但仍飽受歧視。

「排華」不只表現在言語上的嘲諷，近年還出現更多針對華人的暴力事件。去年8月，49歲的中國男子張朝林在巴黎東北郊區被3名青年攔路搶劫，過程中遭搶匪痛毆致死。單是去年上半年，就有105 起針對中國人、華僑的暴力搶劫，是前年同期的三倍。