〈時評〉李明哲事件　中台兩地安全部門大鬥法

在中國國台辦29日證實民進黨前黨工、非政府組織工作者李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」被捕之後，此事已可視為兩岸關係中的一個「事件」。論者或認為，中國此舉，是對台灣先前逮捕一名「陸生」間諜的報復行動，國台辦則是中國此一報復行動的代表者，但其實，這回國台辦是無辜的。

當討論中國對台作為時，論者經常習慣性的將北京視為鐵板一塊，上令下達，將中國整體視為一個「行為者」（actor），其實不然，中共中央對台工作領導小組的成員，除了中央領導之外，包含外事、涉台、軍方、國安、情報等不同系統，涉台系統的國台辦，和其他系統成員在位階上是平級關係、在部門實力上則屬弱勢團體，李明哲事件顯然出於中國國安系統手筆，事發前既不會告知國台辦，事發後也不會主動通知國台辦。

從國台辦29日回應媒體相關詢問的內容可以推敲，國台辦新聞局為準備記者會，事前發文給國安部門，探詢李明哲的下落，而國安部門只簡單回應一句話：「李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。」因此，國台辦在回應媒體詢問時，使用「據了解」來說明李明哲現況，對於進一步追問，只能說「目前我了解的就是剛才披露的」。

要了解國台辦在處理涉台問題時的窘況不難，看日前台灣爆發的「陸生」間諜案就可以知道。調查局日前宣布破獲一個前陸生涉及間諜行為的案件，從已曝光的訊息判斷，即使「間諜」行為屬實，也是一名「天兵型」而非「職業型」間諜，雖然此事對兩岸關係造成重大影響，但主管兩岸事務的陸委會，也不會在事前得到台灣安全部門的照會。陸委會在處理台灣涉陸問題的處境，和國台辦在大陸處理涉台問題的處境相差無幾。

於是，關於李明哲案，可以得到的第一個結論，這是中國、台灣兩地安全部門的鬥法，不是兩岸主管部門的鬥爭，更不是兩岸主事者之間的鬥爭。目前兩岸關係的主軸，仍是相互摸索，相互保持「戰略定力」，摸索打破僵局之道，保持不讓意外事件造成關係下行探底的定力。

但李明哲案確實有讓兩岸關係下行探底的潛力，共諜案之後發生李明哲事件、李明哲事件之後，又有20名大陸漁民在東沙海域因越界而遭台灣海巡署扣押，如果相關問題處理不慎，任由對抗的民意相互攻訐，在官方交往中斷、二軌往來斷念之後，兩岸目前僅存的民間交流、交往關係將受到嚴重打擊，以致影響雙方摸索打破僵局的努力。

（作者朱建陵,資深政治新聞工作者）