李明哲遭拘留調查 陸委會籲中即刻說明

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）中國國台辦發言人馬曉光今（29）日表示，日前在大陸失聯的民主進步黨前黨工李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查。對此陸委會嚴正指出，對中國方面遲遲未對我方通報感到高度遺憾，也呼籲中方即刻就本案進行溝通，妥善處理。

中國國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國官方首度公布相關情況。但馬曉光面對在場台媒追問，仍未提及李明哲身在何處，僅說李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，將依司法程序調查。

行政院大陸委員會表示，李明哲自3月19日以來已失聯11日，我方政府及民間雖多次向中方提出要求，但中國方面卻至今仍未向我方或家屬通報，也未對李明哲先生失聯事件具體說明，對此表達高度遺憾。

陸委會並呼籲，中方應即刻就李明哲先生關押地點、所涉法令及限制人身自由時間等事項，對外完整說明，並依照海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議之通報機制進行通報，同時儘速安排家屬探視及律師會見，保障其應有的權益。

另外，因家屬告知李明哲患有高血壓等疾病，陸委會也請中方有關部門給予適當醫療照顧。

陸委會表示，台灣社會高度關注此案的發展，希望中方能妥善處理，並應儘速具體回應我方及家屬訴求，同時避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。



