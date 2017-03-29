英29日啟動脫歐 歐盟執委會主席：一場悲劇

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國首相梅伊（Theresa May）辦公室出示的照片顯示，梅伊昨（28）日簽署歷史性的信函，將在英國時間今（29）日12時30分（台灣時間29日晚間7時30分）交給布魯塞爾當局時啟動英國脫離歐洲聯盟程序。

英國首相梅伊（Theresa May）明天將啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條條文，而歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）將在收件後的48小時內，將談判指引草案送給英國除外的其它27個成員國。另在4月針對英國脫歐召開特別會議，確定談判準則及任命談判人員。

2016年6月23日英國舉行脫歐公投，以51.9% 對48.1% 票數，確定脫離歐盟。國首相梅伊（Theresa May）明天將啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條條文，而歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）將在收件後的48小時內，將談判指引草案送給英國除外的其它27個成員國。另在4月針對英國脫歐召開特別會議，確定談判準則及任命談判人員。

2017年5、6月左右展開為期2年的脫歐協商，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）堅持英國不可能在「零代價或很低的代價」下離開，歐盟已先喊出英國想離開得付出600億歐元分手費。

榮科表示，英國要為加入歐盟時的承諾付出代價，包括英國先前承諾支付的歐盟預算額度、各種貸款擔保、歐盟在英國境內的建設項目、英國先前承諾分擔的歐盟員工和歐洲議會議員養老金等。英國脫歐的結果會讓留下來的成員國明白，這不是一個好選擇，英國會付出代價，證明不值得離開歐盟。

面對歐盟的鉅額帳單，英國方面先前曾多次表示拒絕買單，歐盟只得一再警告若英國拒絕支付這筆費用，不排除將告上海牙國際法庭。