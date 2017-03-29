母乳交易是對是錯？柬埔寨頒出口禁令

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）以母乳哺乳有許多益處，但是如果沒辦法產出母乳的母親想要用母乳哺育，應該讓他們有購買他人母乳的機會嗎？

這兩年以來，一些柬埔寨的母親為了貼補家用，選擇將她們過多的母乳賣給一間叫做Ambrosia Labs的公司，Ambrosia Labs則負責加工，並將這些母乳賣到美國，並鎖定那些無法自己產生母乳哺育小孩的母親們，而事實上，這樣的情況在許多國家都見得到，一些母親會將母乳捐贈給需要的幼兒，這甚至成為一個發展中的新興產業，藉由網路或是一些私人通路，都可以進行母乳交易。

然而，緊接在器官交易、代理孕母等爭議性政策的禁令之後，昨(28)日柬埔寨政府正式發佈了命令，強制終止母乳商業化的行為，全面禁止母乳出口。

其實許多國家都不贊成這樣的行為，聯合國兒童基金會(UNICEF)身為致力改善開發中國家母親、孩子地位的國際組織，尤其反對這樣的行為，並稱這是「為了商業利益剝削弱勢、貧困女性」的行為，堅決認定商業化母乳的行為不妥。

以Ambrosia Labs為例，他們在柬埔寨首都金邊(Phnom Penh)近郊充斥著貧民的Stung Meanchey區設立店舖，並頻繁遊走當地進行宣傳。

報告指出，Ambrosia Labs僅以每盎司50美分的價格向在地婦女收購母乳，卻以高達收購價8倍的價錢在美國售出，產生剝削當地婦女的爭議，除此之外，小兒科醫生Aunchalee Palmquist指出，這樣的行為替母乳標上價格，促使當地婦女不選擇優先哺育自己的小孩，而是將母乳售給這間公司賣錢。

母乳買賣公司也會告知這些婦女，他們只是在賣出「多餘的」奶水，藉此提升她們出售母乳的意願，但是事實上，每名母親產生的奶水有限，通常應該僅足夠一名母親哺育自己的小孩，在資訊不對稱的情況下，她們可能不知道賣掉的奶水，已經占用到自己小孩需要的量。

根據UNICEF的統計，長久以來，柬埔寨新生兒被以母乳哺育的比例極高，不過近年以母乳哺育新生兒的比例開始下跌，再加上郊區地區的家庭常常無法負擔營養成分被調配好的配方奶，這讓柬埔寨本來就已經嚴重的孩童營養不良問題，更進一步惡化。

面對剝削貧困婦女的指控，Ambrosia Labs表示，他們對於賣母乳的女性資格也有嚴格的標準，要求他們必須是已經哺育自己的小孩長達六個月以上，同時一天只能捐兩次母乳，這符合世界衛生組織(WHO)訂下的標準。

然而，WHO不只提及上述的內容，還有建議在這六個月過後，雖然嬰幼兒已經可以進食，仍建議母親持續哺乳直到2歲，這樣可以讓孩子更健康。

除了嬰幼兒健康的問題外，這還牽扯到當地經濟結構的問題。

一名提供母乳的當地婦女告訴媒體，賣出母乳一天大概可以讓她們賺進12美元，這個在當地已經不是小數目，這樣的工作允許她們在獲得穩定收入的同時，可以在家照顧自己的小孩，Ambrosia Labs因此堅稱，自己是「在地家庭」的幫助者，也使婦女更有經濟能力，貢獻良多。

如今，在這條路被政府法規封死的情況下，當地婦女必須外出從事薪資較少的工作，長期研究柬埔寨女性議題的Annuska Derks教授指出，這代表他們的工作時間更長，卻獲得更少的報酬，勢必也將減少婦女在家餵奶的時間。

不管走哪條路，似乎都會得到一樣的結果，但是大部分的專家都同意，牽涉經濟、女權與人權的母乳賣買，遠比我們想像中的複雜，需要更多的評估才能判定地位。