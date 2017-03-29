驚奇四月天 到恐龍博物館與古生物共舞

國立臺灣博物館土銀展示館因展出特暴龍、迅掠龍、三角龍及翼龍等多種恐龍標本而有「恐龍博物館」之稱，長期以來廣受兒童喜愛。為歡慶兒童節的到來，臺博館特別推出一系列恐龍主題活動，包括適合親子同行的「恐龍石光跡」、解開古生物之謎的「石破天驚講座」，還有限量銷售的「恐龍蛋地質蛋糕」新上市。4/1至4/5春假期間， 12歲以下之國小兒童購買門票，加碼贈送可立即使用的免費參觀券一張。

地球有許多動植物與我們一起共生共存，透過認識與探索地球古今代表物種，更能感受大自然萬物的美麗與奧妙。臺博館於四月隔週日上午推出適合3至12歲孩童與家長共同參加的「恐龍石光跡」活動，透過互動故事、化石觸摸體驗，介紹化石從形成到進入博物館展示的過程，以及專家如何透過化石證據推測恐龍的生活情況。

電影《侏羅紀公園》裡，科學家從琥珀中發現吸了恐龍血並被完整保存的蚊子，透過蚊子血液及高超的DNA技術建造出一整座侏羅紀公園。2016年12月中國、加拿大等國科學家在琥珀中發現第一件恐龍標本，「琥珀」這個由植物留下來的神奇寶石，真的可以讓恐龍復活嗎？4月16日下午兩點，國際頂尖琥珀化石蒐藏家黃憶人，將於臺博館石破天驚古生物系列講座主講『琥珀中的「侏羅紀世界」』，與民眾分享有趣的新視野！

此外，位於博物館中的恐龍餐廳，特別推出每日限量的「恐龍蛋地質蛋糕」，每份蛋糕中都隨機藏有不同的迷你恐龍巧克力。重視食品安全與飲食健康的主廚蕭誌詮表示，本次恐龍蛋外殼及恐龍主體都是選用純比利時進口巧克力雕塑而成，雞蛋是選用成本較高的安心認證蛋品，為殺菌蛋液。再搭配由芝麻慕斯，巧克力蛋糕，堅果等食材構成的地質型態剖面，不僅充滿驚喜和趣味，也能更深刻感受恐龍博物館的主題。

臺博館土銀展示館現正展示的「古生物大展：生命的史詩與演化共舞」常設展，從寒武紀的三葉蟲、泥盆紀的魚類、中生代的恐龍、新生代的哺乳動物等各種化石紀錄，揭開地球生命演化的奧秘，是認識地球生命起源、史前生物化石及臺灣特有生物等的最佳學習場域。