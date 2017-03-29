亞洲至寶漫畫家鄭問辭世 文化部申請明令褒揚

(台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導)畫風融合傳統水墨技法與西方繪畫技巧，作品豪邁灑脫充滿武林俠意的一代漫畫大師鄭問先生，於3月26日辭世，享年58歲。文化部長鄭麗君表示鄭問老師的漫畫作品影響並啟發了一整個世代的創作者，他風格獨具的創作手法為讀者開拓了嶄新的視野，文化部將建請總統明令褒揚。

漫畫家鄭問的弟子鍾孟舜等人27日於臉書公告，恩師鄭問於3月26日心肌梗塞過世，走時非常祥和，有如他武林神話一般風格，但眾弟子仍十分哀痛。



鄭問弟子鍾孟舜說，告別式將在確定之後公告大家，但鄭問為人一向瀟灑，不喜排場，所以婉拒花籃白包，對外也不發訃聞。

鄭問用畫筆打造武林世界，畫風融合傳統水墨技法與西方繪畫技巧，作品豪邁灑脫充滿武林俠意，曾以「阿鼻劍」創下武俠漫畫新典範，文化部發布新聞稿悼念一代漫畫大師鄭問，鄭麗君表示，「鄭問老師的漫畫作品影響並啟發了一整個世代的創作者，他風格獨具的創作手法，為讀者開拓了嶄新的視野，文化部將建請總統明令褒揚。」

臺灣漫畫家鄭問先生於1984年在《時報周刊》上發表第一篇漫畫作品《戰士黑豹》，便展開其不凡的創作生涯，以水墨手繪漫畫融合前所未見的技法與深厚底蘊的功力，作品構圖具大氣，包括《刺客列傳》、《東周英雄傳》等知名作品，廣受海內外讀者青睞，此外更將創作能量跨足動畫、遊戲界，創下臺灣漫畫的里程碑。

鄭問先生是台灣第一位至日本連載的漫畫家，也是第一位在香港連載的漫畫家，1991年日本漫畫家協會頒發予「優秀賞」，是此獎二十年來首位非日籍得獎者，因此被日本漫畫界讚嘆為二十年內無人能出其右的「天才、鬼才、異才」，譽為亞洲至寶！

鄭問2012年曾代表台灣參加法國安古蘭國際漫畫節，作品售出德文、泰文版權。除了創下武俠漫畫新典範，也不吝提攜後進，多位漫畫家包括蕭言中、練任及鍾孟舜等都尊其為師。鄭問為人瀟灑、孤高淡泊，創下種種紀錄，猶如其筆下作品，皆為時代經典。