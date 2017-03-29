顱顏重建手術的最佳拍檔－導航及3D列印

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）一般人提到顱顏重建手術常會聯想到電影「變臉」，其實真正的顱顏重建手術是藉由改變患者頭顱及顏面骨骼的大小、形狀和比例來達到重建整形的工作，並非電影中單純的移植臉皮。

林口長庚紀念醫院整形外科系主任廖漢聰醫師表示，以往的顱顏面手術，都是靠整形外科醫師的經驗來重建；然而人的眼睛及經驗是有盲點的，在中度及嚴重顱顏外傷後變形、頭頸腫瘤切除後之嚴重缺損及先天畸形的病患上，往往重建後的對稱性及立體結構是不如預期的。

隨著科技的進步，現代顱顏重建醫學已經由傳統經驗醫學進入電腦輔助的精準醫學，藉由電腦導航輔助系統及3D列印科技，可讓整形外科醫師在手術中可更精準的重建臉部的對稱性及立體感，也可在手術中避免傷到重要的器官，而減少併發症的產生。

廖漢聰醫師舉出顴骨、眼眶骨折和下顎骨的缺損分別藉由先進的電腦導航，模擬出對稱的眼眶及顴骨結構，除此之外還能避免視神經受損失明的嚴重併發症；下顎骨的缺損可藉由3D列印讓重建後的下顎骨即會更趨近原本病患的下顎骨形狀。

林口長庚紀念醫院自2014年引進電腦導航輔助系統及3D列印科技，至今已完成約150例，成效良好。導航及3D列印除了上述兩種應用外，也可應用於頭顱骨缺損重建、先天顱骨畸形矯正、先天顏面不對稱或戽斗之正顎手術及國字臉削骨手術之模擬及切骨導引版之運用，以確保手術的精準及術後的對稱性。