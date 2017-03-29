美頒佈電子產品上機禁令 國際航空運輸會：將無成效

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）美國運輸安全管理局(TSA)在20日發布了一項新的規定，要求從約旦、埃及、土耳其等八個國家，其飛向美國的所有民航機，不得允許乘客隨身攜帶任何比手機大的電子產品，此舉引起國際航空運輸協會(IATA)的批評。

總部位於蒙特婁的國際航空運輸協會，旗下會員共有265間航空公司，遍佈全球120個國家，國際航班的定期運客量高達全球的83%，在國際航空領域有舉足輕重的地位，不過現在看來，該協會並不是很認同美國有些「矯枉過正」的做法。

IATA董事長Alexandre de Juniac表示，無論美國政府打算要解決什麼樣的威脅，長短期來看，恐怕皆收效甚微，但背後付出的商業成本卻十分巨大，因此呼籲政府與企業合作找出確保飛安的長治久安之道，而不是去禁止乘客隨身攜帶電子產品。

上週，白宮主導了這項「規定」的發佈，要求從中東8個國家飛往美國飛機上的乘客，如果有長度超過16公分，寬度超過9.3公分的電子器材，無論是智慧型手機、平板、筆電，還是相機都應該置於托運行李中，不得隨身帶上飛機。

規定發布後，英國隨後跟進，要求中東、北非等5個國家飛往英國的飛機，比照美國發布的規定辦理。

美國官方的擔心是，乘客可能將小型炸彈藏在小型電子儀器中，而理論上，由於托運行李會經過較精密的檢查儀器，比較不容易有炸彈被放行，所以乾脆直接要求乘客把所有可能藏有炸彈的儀器都托運。

然而，這次TSA的「規定」並不是「公開的規定」，白宮吸收了之前旅遊行政命令被法院「阻撓」的經驗，以電子郵件發送給航空公司的方式，規避法規審查。

雖然要求並不正式，受到影響的航空公司在IATA的比例不大，只有皇家約旦航空(Royal Jordainia)、埃及航空(EgyptAir)、土耳其航空(Turkish airlines)、沙烏地阿拉伯航空(Saudia airlines)、科威特航空(Kuwait airways)、摩洛哥皇家航空(Royal Air Morocco)、卡達航空(Qatar Airways)、阿提哈德航空(Etihad Airways)與阿聯酋航空(Emirates)等九間，所以航空公司應該會遵從這封不正式郵件的「規定」。

不過Alexandre de Juniac指出，美國政府在頒布這條規定前並沒有與航空業商量，而是單方面，且未經評估的情況下，就逕行做了這項決定，這會導致航空公司與乘客的反彈。

除此之外，還有一個疑慮。

2016年的時候，國際民航組織(ICAO)擔心筆電、手機、相機等電子產品使用的鋰電池在飛行過程中自燃，如果電池自燃時處在貨艙的行李堆當中，將對飛行安全造成問題，因此要求乘客隨身攜帶這些電子儀器。

雖然在機師工會和航空公司的要求下，ICAO承諾在明(2018)年重新檢驗這些規定是否應該保留，不過看來這些規定對某些航空公司而言，要因為一紙不正式的郵件而先喊停了。