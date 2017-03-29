台NGO工作者遭中國拘禁　國台辦：「危害國家安全」

(台灣英文新聞 / 曾冠融綜合報導) 民進黨前黨工、非政府組織工作者李明哲本月19日自澳門入境珠海後旋即音訊全無。李失聯10日後，中國國台辦發言人馬曉光今（29）日在例行記者會證實，李明哲因涉嫌「危害國家安全」遭拘捕。

馬曉光表示李明哲已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。但對於具體被收押在何處、能否聘請律師、調查將進行多久、兩岸是否會對此案進行協商等問題，他並未透露細節。

馬曉光重申：「至中國進行合法活動的台灣同胞，其合法權益都是有保障的。中國依法治國，不會對台灣同胞隨意地採取人身限制措施。」

李明哲現於文山社區大學擔任課程規劃，他長期透過微信等方式關注中國的維權運動，分享台灣民主經驗給中國民間人士。文山社區大學校長鄭秀娟接受美聯社採訪表示：「對於中國來說，他觸及的議題可能太過敏感了。」

鄭秀娟說，李明哲過去十年間每年都會至中國拜訪朋友，他會在私人場合討論人權議題，但從未公開舉辦活動。去年年中，中國當局關閉了李明哲的微信帳號，並沒收了一箱在台灣出版，有關政治、文化的書籍。

李明哲此行原定在中國停留至26日返台，但19日入境後隨即失聯。海基會在李下落不明後，曾三度發函海協會要求中國政府回應，以電話窗口聯繫進度。另政府也透過陸委會、在中國台商協會及兩岸共同打擊犯罪協議等管道全力協助本案。

李明哲的妻子李淨瑜與台灣人權促進會等民間團體，今日下午召開記者會表示，與中國民眾透過網路分享台灣經驗是合法、正向的經驗，對中國民主化有正向影響。會中提出要求包含：中國政府立即釋放李明哲、公開關押地點、確保其不受酷刑虐待、按國際人權標準對李進行公正審判、家屬接見和律師律見等。

李淨瑜強調：「李明哲一直是個關心公眾事務、關心人權，而且熱情洋溢的人。透過關心人權，李明哲把希望傳達到需要溫暖的地方。」並且，這些行為以文明國家的標準，「都是無罪的」。

欲了解詳情，可進入家屬及民間團體架設的「尋找李明哲」網站，同步更新最新消息。