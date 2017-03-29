高志明：「環安．農安．食安」部會單打獨鬥絕無績效

原文來自高志明臉書專頁「環保食安志工」

一、人類永續生存的要素，非常簡單，就是「陽光．空氣．水」再加「土壤」。

二、當人類無法享有淨潔的「陽光．空氣．水」之時，「土壤」、「食材」必定會受到嚴重污染；在此情況下，倚賴「土壤」生長的農作物，也是人類依賴生存的糧食，絕對無法有「潔淨．安全」可言。

三、從每月多日PM2.5超標、及資訊顯示的環境污染、禽流感、食品安全事件農藥殘留標準爭議、美豬非全面進口解禁不可的壓力、食物核輻射標準訂定爭議、、等等發生的頻率看來，「環安．農安．食安」問題，確實非常嚴重；所有居住在此的高階政府官員、專家、學者、企業CEO、「宅．鄉．婉．弱」，到基層「忙於養家糊口拼經濟」的人民，都必須要正視之！

四、台灣並無「核廢料最終處置場地」，政府已經認真在找尋；值得鼓勵！但台灣產業每年產生的「事業廢棄物」，無足夠的「最終處理場」，這是全國大、中、小企業主管、及處理業者，還有諸多農民，都知道的事實！此涉及經濟部、環保署、農委會、衛福部、原能會、、等諸多部會，以及各地方政府；絕無任何一位部會或地方政府首長，能單打獨鬥解決問題！

五、30幾年來，各部會及地方政府都瞭解此非常嚴重、錯綜複雜、跨國跨部會的「環安．農安．食安」問題；但遺憾的是，各單位首長只能選擇權責範圍內能做的、表面效益較高的計畫做，根本無法真正解決環境危機！

六、「租借農地挖洞」填「事業廢棄物」，再回填表土，是現階段常常見到的「黑夜．非陽光模式」；幾乎所有台灣「產．官．學．百姓」都知道、都非常痛恨，也都不捨環境被迫害；但無人能出面、夠力統合，只能深感無奈、無助、無解！

七、雖然全世界開發中國家都是採用類似「黑夜．非陽光模式」，再加上「海拋」、或「海洋放流」；但是台灣已非開發中國家！所有大中小型企業、百姓，都希望政府能有明確規範，讓環境變好，讓「事業廢棄物」、「生活廢棄物」有正當的「繳費處理機制」。

八、面對數十年來的「環安．農安．食安」問題，筆者認為只剩蔡英文總統、林全院長二位，有機會領導政府各部、會，跨組織編制整合，也有能力帶領全國人民，共同努力建構「好山好水的福爾摩沙」！做了，一定有可能成為全球「優秀的國家領導人」之一，將名留青史！不做，台灣人民只能「自求多福．聽天由命．無奈求生存」了！