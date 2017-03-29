Apple Pay正式登台　義美門市搶頭香支援付款

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）Apple Pay 今（29）日登台，成為全球第15個Apple Pay上線的地區，線上與線下商店都能使用。首波採用商家，包括食品模範生「義美食品」、FamilyMart、台北101、Sogo、遠企、微風、愛買、家樂福、全聯、citysuper、王品、昇恆昌等。

義美食品總經理高志明表示，義美很榮幸成為Apple Pay首波合作廠商，一同提供顧客更好的消費體驗。而支援Apple Pay也「實現了義美打造簡單、迅速付款流程的公司願景。」

包含義美在內，全台近50個不同產業的領導消費品牌在29日宣佈即日起支援 Apple Pay，在蘋果系統下的iPhone、Apple Watch、iPad 與 Mac 都能使用 Apple Pay 付款，業者強調是更安全且更能保障隱私的付款方式。開通Apple Pay時，雖須事先綁定信用卡，但進行交易時使用的是一組隨機生成的裝置代碼，用戶的真實卡號並不會儲存於裝置或蘋果伺服器。如此，店家無法得知民眾卡號，交易時亦不會洩漏個資。除此之外，每一筆交易都會經一次性的動態安全碼加密。

Apple Pay設定付款容易，用戶也可透過附加功能，在虛擬支付時持續累積各種信用卡的紅利積點、現金回饋等。未來在店內消費時，消費者只要使用iPhone SE、iPhone 6及後續機型、iPhone Watch均可付款。

​Apple Pay首波合作銀行為七家，包括國泰世華、中國信託、玉山銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、台新銀行、聯邦銀行，每支手機最多可綁8張不同信用卡，消費時除預設信用卡外，也可透過螢幕滑選其他信用卡付款。

欲知更多Apple Pay 詳細資訊，請見蘋果官網。