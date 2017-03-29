瀕絕種復育有成 泰國東部印尼虎現蹤

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）泰國國家公園、野生動物與植物復育局和兩間民間動物復育組織在週二宣佈，他們已經取得了照片證據，證明已經在東部泰國發現瀕臨絕種的印尼虎幼仔。

「自由之地」(Freeland)，一個致力對抗人口及動物走私的組織與野生大型貓科保護團體「豹」(Panthera)共同表示，印尼虎在全球已經只剩兩個亞洲國家找得到，221隻印尼虎分散在泰國與緬甸兩國，因為各種原因瀕臨絕種的危機。

這也是首次在泰國東部發現印尼虎繁殖的證據，這此之前，泰國境內只有西部的圖亞伊華伊卡肯野生生物保護區(Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary)找得到穩定繁殖後代的印尼虎，因此讓科學界大感興奮。

除了印尼虎之外，其他老虎的生存狀況也不樂觀，動物復育及保育團體指出，全亞洲的老虎已經近乎滅絕，只有南中國、柬埔寨、寮國、越南，以及大部分的緬甸地區看得到，對於知名度較孟加拉虎和西伯利亞虎低的印尼虎也是如此。

對於這種在地方食物鏈頂端的獵食者，非法盜獵是老虎最大的威脅，這直接導致牠們的數量，從一個世紀前的10萬頭，下降到如今的3900頭，現在老虎的生存空間，仍然因為東部地區的盜獵和非法紅木盜伐而受到嚴重壓縮。

Panthera執行長Alan Rabinowitz特地從紐約打視訊電話表達喜悅，他表示，泰國林木局的保護政策證明，只要有妥善的保護，我們不但可以讓老虎重新現蹤，更可以讓圖亞伊華伊卡肯野生生物保護區在內的森林區，成為老虎復育與保護的世界典範。

他同時也說，泰國的保護區是全世界保護老虎最不遺餘力也最成功的地方，而既然西部地區的保護已經有其成效，下一步就是在東部地區持續保育工作了。