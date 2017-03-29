農委會修正保育類野生動物名錄 新增199種物種

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 行政院農業委員會今(29)日公告修正「保育類野生動物名錄」，並於今(2017)年5月1日起生效。這次的修正案新增國內海洋物種「福爾摩沙偽絲珊瑚」及「柴山多杯孔珊瑚」2種列為瀕臨絕種野生動物；國際物種則參考華盛頓公約第15、16次會員大會決議之爬蟲綱附錄二名錄，將197種野外族群受生存威脅之物種，包括瑤山鱷蜥、豬鼻龜、南美側頸龜屬(黃頭側頸龜除外)及亞洲產之地龜等動物，列為珍貴稀有野生動物。

(福爾摩沙偽絲珊瑚群體-莊曜陽攝 林務局提供)

福爾摩沙偽絲珊瑚及柴山多杯孔珊瑚列入瀕臨絕種保育類野生動物

行政院農業委員會林務局表示，珊瑚礁分佈在熱帶與亞熱帶的淺海，是海洋中生物多樣性最高的生態系之一。又稱海中熱帶雨林，生產力高，提供豐富的漁業資源；新增公告的「福爾摩沙偽絲珊瑚」及「柴山多杯孔珊瑚」均屬臺灣新發現的特有種。福爾摩沙偽絲珊瑚(Pseudosiderastrea formos)主要分布於墾丁萬里桐、臺東基翬及蘭嶼椰油村海域，每個族群均少於200個群體。柴山多杯孔珊瑚(Polycyanthus chiashanensis)主要分布於高雄西子灣柴山海域，少於50個群體。兩者皆因自然擾動、人為活動與開發行為，棲地狀況不良，經野生動物保育諮詢委員會第10屆第1次委員會議，決議將其列為瀕臨絕種野生動物。

(柴山多杯孔珊瑚在柴山海岸被發現-陳昭倫攝 林務局提供)

參考華盛頓公約附錄修正國際物種名錄

林務局進一步的說，本次有關國際物種名錄之修正，係參考華盛頓公約第15、16次會員大會修訂附錄，將197種具生存危機之爬蟲綱野生動物，列為珍貴稀有野生動物。如原產國為中國大陸南部及中南半島之三線潮龜、緬甸菱背龜、閉殼龜屬所有種，等物種。這些物種於國際上走私量高，對其野生族群生存有極大壓力，且部分物種在華盛頓公約規範中，野外族群的貿易(輸出)限額為「零」，因此在國際上不會有相關的貿易交易。其他如日本石龜、雷蛇科所有種、林蚺科所有種等動物因原棲息地土地利用開發嚴重，或與其他外來種的競爭，則有生存威脅。

(眼斑龜產於中國大陸，野外族群持續減少中，且過去曾為貿易中常見物種，但現在也已經很少出現 林務局提供)

飼養本次公告名錄新增物種之所有人應於期限內向所在地直轄市、縣(市)政府辦理登記備查

林務局補充道，這次公告新增物種，如民眾於公告前即已持有，應依野生動物保育法第31條第1項規定，於公告生效後2個月內，即2017年6月30日前，持保育類野生動物登記申請表，身分證明文件，等相關野生動物證明文件向所在地各直轄市、縣(市)政府辦理登記，民眾如有疑義，可逕向所在地各直轄市、縣(市)政府洽詢。

林務局說，為了方便民眾查閱保育類野生動物名錄，這次修正乃依據物種分類原則，將名錄分為：哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲及其他種類之動物等七項次，且依據「臺灣物種名錄」網站，就臺灣地區原生種之保育類野生動物，同步更新物種分類地位、學名及中文名稱。

林務局再次呼籲，保育類野生動物未經許可不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖。而一般類野生動物捕捉依野生動物保育法第17條，須事先經主管機關申請許可，提醒民眾多加注意，以免受罰。此外，開發行為若有涉及保育類野生動物棲息時，應提出對保育類野生動物影響最少或降低衝擊之計畫，在有效監管下，產業與生態方能兼續。

(瑤山鱷蜥分布於中國大陸，於棲息地受大量非法收購和捕捉 林務局提供)