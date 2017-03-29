Apple Pay正式登台 合作店家和銀行優惠報給你知

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）Apple Pay今(29)日正式在台推出行動支付服務，首波共有46間商家、8間App和網站支援Apple Pay行動支付，首波7間合作銀行為搶客也祭出各種優惠，最高甚至30%高額回饋。

各項銀行優惠如下：

台新銀獨家綁定全家便利商店，無論在哪消費就送Let`s café，並提供高達30%的現金回饋，每人上限新台幣200元，相當於刷666元就滿額。

國泰世華銀即日起至6月30日前，完成登錄享100元刷卡金。MasterCard卡加碼再享50元刷卡金(限2萬名)。提供星巴克平日第2杯半價、Cama café天天第2杯半價，屈臣氏也配合每週二單筆刷888元現折150元，亞洲萬里通聯名卡則是加入Apple Pay先送500哩，每筆消費再送50哩，上限500哩。

玉山銀手6月底前消費都有10%現金回饋，還送1杯星巴克大杯Latte，康是美藥妝店則是消費滿888元送50元刷卡金，4月13日起至5月31日止，在王品集團旗下餐廳，單筆消費滿1000元就送100元抵用券。

渣打銀行即日起至2017年6月30日止，渣打信用卡持卡人使用Apple Pay綁定渣打信用卡成功付款且完成登錄，單筆消費金額達250元以上，即享25%刷卡金回饋，每戶上限250元，另使用Apple Pay綁定渣打信用卡支付台灣大車隊計程車車資且完成登錄，每筆消費皆加碼回饋10%刷卡金，每戶上限100元。

北富銀即日起至5月底前，富邦卡友只要於Apple Pay成功加入富邦信用卡，就送100元刷卡金，支付再享1%現金回饋，每戶上限100元；另外，4月1日至5月31日前，在北富銀合作的特約商店透過Apple Pay支付消費還可獨享超值回饋。

中國信託則是即日起至5月31日前加碼推出Apple Pay首刷任一筆回饋10%刷卡金的活動，每戶最高可回饋200元刷卡金。

萬事達卡則和全台太平洋SOGO百貨、遠東百貨和微風廣場合作提供優惠活動，自Apple Pay正式上線至2017年6月30日止，持卡人於全台太平洋SOGO百貨、遠東百貨和微風廣場各處據點的餐飲或超市，進行交易，消費單筆滿150元，立享現抵30元優惠。

銀行業者建議，消費者在選擇要把哪張信用卡放進Apple Wallet前，除了銀行針對Apple Pay提供的優惠外，也要把這張信用卡本來的優惠考慮在內，因為「優惠可以兩邊都拿」，如果原本信用卡提供的優惠就很讚，加上Apple Pay優惠，一魚兩吃，卡友可趁機大享銀行優惠。

首波合作店家如下：

超市與量販店包括：愛買、家樂福、city'super、Jasons超市、寶雅、全聯福利中心、大潤發、大買家、楓康超市。

購物中心與百貨包括：Big City遠東巨城購物中心、Breeze微風廣場、中友百貨公司、Global Mall環球購物中心、遠東百貨、華泰名品城、太平洋SOGO、台北101、遠企購物中心、頂好。



餐飲品牌包括：cama cafe、金鑛咖啡、義美、星巴克、王品集團。蘋果授權門市包括：德誼數位、Straight A、Studio A。電信門市包括：遠傳電信、台灣大哥大。

其他零售店和商家包括：阿瘦皮鞋、國泰人壽、康是美、昇恆昌、全家便利商店、特力和樂、好樂迪KTV、摩曼頓、NET、錢櫃KTV、神腦數位、微笑運動用品、台灣大車隊、特力屋、燦坤、萬岳運動休閒館、屈臣氏。



蘋果官網也列出8間可使用Apple Pay的App和網站，包括：17Life、Agoda、Casetify、GOMAJI、momo購物網、Pinkoi、東京著衣、屈臣氏。