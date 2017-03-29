Apple Pay台灣周三上路　銀行首波優惠「一魚兩吃」

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）Apple Pay周四正式上線，首波合作銀行無不摩拳擦掌準備開始搶客，不但狂灑優惠，連發表的時間也諜對諜，為搶頭香只有「比早」。



由於蘋果公司在Apple Pay上線前保密功夫到家，並嚴格要求合作銀行不得透露半點口風，直至28日才確認將在今（29）日早上7時正式上線，合作銀行為了搶曝光，發表時間一改再改。



目前以台新金控旗下台新銀行宣布7時30分發表最早，國泰金控旗下國泰世華銀行接棒在8時發表，玉山金控旗下玉山金控及中信金控旗下中國信託商銀則陸續在9時15分、9時30分跟上。



雖然發表時間有早有晚，但祭出的優惠可是各有所長，台新銀獨家綁定全家便利商店，除了在全家只能刷台新卡，無論在哪消費就送Let`s café，並提供高達30%的現金回饋，只不過上限新台幣200元，相當於刷666元就滿額。



國泰世華銀則是請卡友喝咖啡，首刷登錄送出150元刷卡金後，提供星巴克平日第2杯半價、Cama café天天第2杯半價，屈臣氏也配合每週二單筆刷888元現折150元，亞洲萬里通聯名卡則是加入Apple Pay先送500哩，每筆消費再送50哩，上限500哩。



玉山銀推出6月底前消費都有10%現金回饋，還送一杯星巴克大杯Latte，康是美藥妝店則是消費滿888元送50元刷卡金，4月13日起至5月31日止，在王品集團旗下餐廳，單筆消費滿1000元就送100元抵用券。



銀行業者建議，消費者在選擇要把哪張信用卡放進Apple Wallet前，除了銀行針對Apple Pay提供的優惠外，也要把這張信用卡本來的優惠考慮在內，因為「優惠可以兩邊都拿」，如果原本信用卡提供的優惠就很讚，加上Apple Pay優惠，一魚兩吃，卡友可趁機大享銀行優惠。

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