Apple Pay首波商家 餐飲集團只有它

（中央社記者吳家豪台北29日電）Apple Pay周三正式在台上線，王品集團宣布，旗下包含王品、西堤等共13品牌，全台共204家門店可支援Apple Pay支付功能，是Apple Pay來台首波指定通路名單中唯一的餐飲集團。

王品集團旗下包含王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita、莆田以及CooK BEEF等共13品牌，全台共204家門店可支援Apple Pay支付功能。

王品集團也是Apple Pay來台首波指定通路名單中唯一的餐飲集團，期待透過搭上Apple Pay列車，優化餐廳結帳流程外，更能讓消費者進到餐廳用餐大大簡化付錢程序。

王品集團與玉山銀行合作「樂饗王品，玉山好Pay」活動，4月10日起至5月31日以Apple Pay綁定玉山信用卡，到王品、西堤、陶板屋、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、品田牧場、舒果、hot7、ita與莆田等12品牌消費，除品牌門店提供招待禮乙份外，消費滿1000元可同時獲得100元抵用券；每筆交易限贈送乙張，限下次刷玉山卡折抵使用，兌換至6月30日。

不過，王品集團部份門店因商場無支援感應式刷卡機，無Apple Pay支付功能，包括：聚嘉義耐斯店、藝奇板橋麗寶店、藝奇嘉義耐斯店、西堤金典綠園道店、西堤台北南港店、品田屏東環球店。