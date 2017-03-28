裕隆集團汽車事業人事調整說明

裕隆集團深耕台灣汽車事業發展，基於集團組織傳承體制、培育年輕專業經理人，建構集團汽車事業專業團隊，集團進行人事布局調整。納智捷總經理胡開昌轉任顧問，借重其豐富經歷，持續給予納智捷品牌經營指導；品牌經營管理將轉由蔡文榮總經理接任負責。原裕隆日產總經理職務，由李振成副總經理升任，自4月1日起正式生效。

納智捷為裕隆集團核心汽車自主品牌事業，胡開昌總經理自從品牌草創之初至今近10年，帶領團隊從無到有，一步一腳印為納智捷品牌經營奠下穩固基礎，產品獲得消費者口碑與市場認同。未來，延續組織傳承體制，集團將持續借重胡開昌總經理的豐富經歷與專業，委請胡總經理擔任顧問，繼續給予納智捷品牌經營指導，持續參與納智捷品牌重大策略工作；品牌經營管理將轉由蔡文榮總經理接任負責。

蔡文榮總經理在裕隆集團服務超過35年，自裕隆汽車工程中心開始一路歷練，擁有研發、業務、企畫等相關多元管理經驗，過去擔任裕隆日產汽車總經理，實際參與經營大陸事業、與日產汽車合作等經營實務，為全方位的專業經理人。未來，將借重蔡總經理其豐富資歷與經驗，持續深耕納智捷品牌經營，強化納智捷在研發、生產、銷售業務單位之整合策略合作，協同集團事業體推動自主品牌事業發展，持續優化納智捷產品與經營體質，帶領納智捷邁向嶄新的一頁。