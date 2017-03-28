iPhone新色登台 中華電信3/28起正式開賣

中華電信28日宣布，iPhone 7與iPhone 7 Plus紅色限定版將於全台陸續開賣，3月28日北部門市開賣， 3月29日則開放中、南、東部門市，3月30日正式全區開賣，搭配指定方案月付1,399元起，iPhone 7 (128GB)紅色限定版購機價只要13,900元。老客戶、 新申辦及攜碼客戶再享購機折價優惠，最高現折8,000元， 中華電信讓蘋果迷搶先擁有最火紅的iPhone新機！

申辦「大4G金讚方案」搶先體驗iPhone 7紅色限定版 老客戶申辦再加碼購機最高折8,000元

蘋果公司推出全新iPhone 7與iPhone 7 Plus紅色限定版，獨特的創新功能，包括頂尖的攝影鏡頭、 歷來最持久的電池續航力、讓人身歷其境的立體揚聲器， 此外攝影鏡頭與顯示器亦皆具備廣色域系統， 還有防潑抗水與防塵的機身設計。3月28日起，消費者可至全台中 華電信指定iPhone門市，申辦「大4G金讚方案」，月付1, 399元起，iPhone 7 (128GB)紅色限定版購機價只要13,900元，還可享4G 上網無限用、行動最大網網內免費、全台超過5萬個最大CHT Wi-Fi上網免費用等優惠；亦可搭配「大4G金讚方案-精采H ami包」、「4G學生10分好講方案」等優惠， 提供客戶豐富多元的選擇。為讓中華客戶享超好康，新申辦、 攜碼客戶購買iPhone 7 系列全機型，可享最多3,000元折價優惠，老客戶則享最高8, 000元購機折價加碼優惠！

中華電信數位門市也將3月28日同步開賣， 即日起數位門市網站亦提供「訂閱搶購通知」服務， 消費者只要於活動網頁中登入個人email資訊， 中華電信將針對「訂閱搶購通知」之客戶提供第一手消息， 讓蘋果迷掌握最即時的到貨資訊。此外，針對最新iPhone 7與iPhone 7 Plus紅色限定版及9.7吋的iPad，中華電信3月28日起 同步開放全台指定門市客訂服務。欲瞭解更多中華電信iPho ne資訊，請至http://iphone.emome.net 網站查詢。