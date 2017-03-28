裕隆集團提供年輕學子創新設計學習場域

（台灣英文新聞/綜合報導) 裕隆集團關照台灣邁入高齡化社會趨勢，與台灣身障團體對福祉車款之需求，秉持企業社會責任，去(2016)年裕隆集團推出由國人自行設計，第一部國產多功能高頂休旅車Luxgen V7 Turbo Eco Hyper，提供無障礙友善通用載具服務；同時，聚焦智齡長照領域生態系發展，與台大智齡聯盟進行產學共授合作。3月25日在教育部推動智慧生活整合性人才培育計畫舉辦的「105年度計畫成果發表會暨三創競賽」中，裕隆集團與智齡聯盟的智齡設計產學合作「Luxgen V7無障礙友善生活網」專題發表，在智慧生活六大主題領域「創新．創意．創業三創競賽」脫穎而出，兩組團隊專題分別挺進創新組、創業組決賽，並獲選為教學場域代表，其中《車專•心》團隊更勇奪創新組優勝獎、最佳科技導入獎的雙重殊榮!充分展現產學跨界共同激盪協同解決社會議題的創新能量，創造接軌產業趨勢，在地人才培育、產業創新、社會關懷的共好共利模式。

台灣即將在2018年邁入高齡社會，比起歐美國家歷時50~100多年，台灣僅花25年從高齡化社會邁入高齡社會，目前國內需要長期就醫人口中，約有50萬人(30.66%)因交通障礙而無法就醫；預估45年後(2061年)台灣65歲以上老年人口將增加404萬人，台灣未來交通接送量將遠遠超過現在水平。面對即將來臨的人口高齡化對移動服務需求，裕隆集團以發展台灣自主品牌，以及對社會關懷、培育台灣人才的企業社會責任，投入集團資源串聯友善移動服務。此外，裕隆集團整合集團汽車價值鏈，延伸思考Luxgen V7未來針對銀髮族與身心障礙者可提供友善生活無障礙移動服務生態系，自去年起，分別與設定智齡長者為主題的台大智齡聯盟，以及關注友善服務的眾社會企業進行產學合作專案，規劃建構「Luxgen V7愛。無障礙友善移動生活網計畫」，以創新設計、創新科技為友善移動服務打造共創共好模式。

在3月25日教育部於花博公園流行館舉辦「105年度計畫成果發表會暨三創競賽」中，裕隆集團X台大智齡設計團隊受邀在智慧生活六大主題區域中展示，並在「創新．創意．創業三創競賽」中分別獲獎。作品《尋根》，以鼓勵年輕人與長輩互動為核心，設計APP串聯共享移動交通服務，入圍創業組決賽；作品《車專•心》以使用者情境分析，提出新穎的硬體設計改善，提升乘客與駕駛在車內空間的情緒品，勇奪創新組優勝獎、最佳科技導入獎，展現台灣年輕世代貼近社會場域展現跨領域發展潛力。